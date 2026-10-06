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Россия готовит новый удар по Украине: в США объяснили, почему он теперь будет в разы смертоноснее

ISW предупреждает о расширении возможностей российских БПЛА. Новые модификации могут использоваться для атак на инфраструктуру и логистику до того, как Украина успеет развернуть эффективные средства противодействия

6 октября 2026, 07:50
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Кравцев Сергей

Российские войска наращивают возможности ударных беспилотников, одновременно адаптируя их к украинской противовоздушной обороне и средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW).

Россия готовит новый удар по Украине: в США объяснили, почему он теперь будет в разы смертоноснее

Дрон. Фото: из открытых источников

По данным Главного управления разведки Украины, 5 октября Россия представила модифицированную версию дальнобойного дрона "Герань-4". Беспилотник получил обновленные системы оптической навигации, компас и новую боевую часть.

Одним из ключевых изменений стал новый автономный навигационный компонент – высокоточный магнитоиндукционный датчик американского производства. Предполагается, что он позволяет беспилотнику эффективнее ориентироваться и выбирать маршрут в условиях работы украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Изменения коснулись и двигателя. Вместо китайского силового агрегата на новой версии используется российский двигатель, произведенный в особой экономической зоне "Алабуга". Таким образом, Россия продолжает снижать зависимость производства беспилотников от иностранных комплектующих.

Особую опасность представляет новая кумулятивно-режущая боеголовка KRSN. По данным украинской разведки, она предназначена для поражения укрепленных бетонных и стальных конструкций, в том числе вантовых мостов.

На фоне этого российские войска в последние дни усилили удары по мостам через Днепр в Киеве. Одновременно украинские военные сообщили о перехвате нового разведывательного БПЛА "Молния-13". Предполагается, что он примерно в полтора раза крупнее предыдущих вариантов и оснащен четырьмя двигателями.

В ISW считают, что Москва стремится как можно быстрее внедрять новые варианты беспилотников, пока Украина не успела масштабировать эффективные средства противодействия. Целью потенциальной кампании могут стать энергетическая инфраструктура и логистика Украины осенью и зимой.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-5-2026/
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