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Россия готовит новый удар по Украине: в Киеве раскрыли на что теперь будет делать ставку Кремль

Экс-глава ЦПД Андрей Коваленко заявил о подготовке РФ к очередной атаке. По его оценке, Москва по-прежнему рассчитывает давлением на энергетику добиться психологического перелома в Украине

6 октября 2026, 11:20
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Кравцев Сергей

Россия, вероятно, готовится к новому массированному обстрелу Украины и продолжает делать ставку на удары по энергетической и критической инфраструктуре. Об этом заявил бывший руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Россия готовит новый удар по Украине: в Киеве раскрыли на что теперь будет делать ставку Кремль

Ракетный удар по Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, действия России свидетельствуют о том, что Кремль сохраняет прежнюю стратегию давления на украинское население через повреждение объектов энергетики. Коваленко считает, что Москва рассчитывает на перебои с электричеством и отоплением как на фактор, который должен усилить давление на украинцев.

"Путин все еще верит в то, что сможет сломать украинцев из-за перебитого света и тепла", — написал Коваленко.

Он сравнил нынешнюю стратегию с первоначальными ожиданиями российского руководства в начале полномасштабного вторжения, когда в Москве рассчитывали на быстрое захватывание Киева. По мнению Коваленко, расчет на быстрый результат тогда не оправдался, однако подход Кремля к давлению на Украину принципиально не изменился.

При этом бывший глава ЦПД отметил, что последствия войны все чаще затрагивают и территорию России. Речь идет об атаках беспилотников и других инцидентах, происходящих в российских регионах.

Коваленко не привел конкретных данных о сроках возможной новой атаки или ее предполагаемом масштабе. Его заявление основано на оценке текущих действий России.

Украинские власти регулярно предупреждают о риске массированных ударов по энергетической инфраструктуре с приближением холодного сезона. Россия уже неоднократно использовала ракеты и беспилотники для атак на объекты энергетики, что приводило к повреждениям генерирующих мощностей и перебоям с электроснабжением.

Таким образом, основное внимание сейчас приковано к возможной новой волне ударов и способности украинской ПВО защитить энергетическую систему страны.

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