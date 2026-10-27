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Кречмаровская Наталия
Российские войска продолжают подготовку к очередному массированному обстрелу Украины с использованием стратегической авиации.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
По данным мониторинговых каналов, удар может произойти до конца этой недели.
Кроме того, отмечается, что началась доставка и снаряжение крылатыми ракетами бортов Ту-95МС на аэродроме "Украинка". Ожидается снаряжение от 4 до 6 бортов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер РФ Владимир Путин 16 октября посетил вспомогательный пункт Объединенной группировки войск. На заседании заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
По словам Герасимова, армия России приступила к ударам по объектам энергетики Украины. Также, отметил, по плану военных наносятся удары по украинским мостам стратегического назначения.
В ходе заседания Путин заявил, что должна быть продолжена нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника.
Отметим, что лидер РФ Владимир Путин не отступает от своего ультиматума – весь Донбасс только за начало переговоров. Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что Путин уже потерял точку возвращения в прежнее состояние.