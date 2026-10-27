Российские войска продолжают подготовку к очередному массированному обстрелу Украины с использованием стратегической авиации.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

По данным мониторинговых каналов, удар может произойти до конца этой недели.

"Сегодня утром борт Ту-160 с аэродрома "Украинка" осуществил передислокацию на аэродром "Энгельс" с целью снаряжения крылатыми ракетами. Вечером этот же борт вернется обратно на Дальний Восток. Это уже четвертый известный снаряженный борт Ту-160", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что началась доставка и снаряжение крылатыми ракетами бортов Ту-95МС на аэродроме "Украинка". Ожидается снаряжение от 4 до 6 бортов.

"Потенциальные цели: объекты энергетики и военно-промышленного комплекса на территории западных областей, от Закарпатья до Ровно", — предупреждают мониторинговые паблики.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер РФ Владимир Путин 16 октября посетил вспомогательный пункт Объединенной группировки войск. На заседании заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

По словам Герасимова, армия России приступила к ударам по объектам энергетики Украины. Также, отметил, по плану военных наносятся удары по украинским мостам стратегического назначения.

В ходе заседания Путин заявил, что должна быть продолжена нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника.

Отметим, что лидер РФ Владимир Путин не отступает от своего ультиматума – весь Донбасс только за начало переговоров. Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что Путин уже потерял точку возвращения в прежнее состояние.



