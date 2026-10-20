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Россия готовит массированный комбинированный удар к концу недели: что известно

Бомбардировщики в боевой готовности: оккупанты планируют синхронную атаку с использованием самолетов Ту-95 и Ту-160

20 октября 2026, 11:25
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Недилько Ксения

Российские оккупационные войска завершают техническое обслуживание и накопление боекомплекта на аэродромах базирования своей дальней авиации, готовя очередной масштабный налет на украинские города. Силы противовоздушной обороны и мониторинговые группы постоянно отслеживают активность на военных объектах врага в глубоком тылу РФ, фиксируя признаки подготовки к синхронным пускам.

Россия готовит массированный комбинированный удар к концу недели: что известно

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Военные аналитики и специалисты по отслеживанию воздушных угроз обнародовали тревожные данные по логистическим перемещениям противника.

"Массированный комбинированный удар с привлечением стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 готовится к концу текущей недели, — делятся оперативной информацией профильные мониторинговые сообщества, призывая граждан заранее проверить готовность домашних средств безопасности и не игнорировать сигналы сирен в ближайшие дни. Оценивая текущий уровень погрузки крылатых снарядов в бомбовые отсеки российских самолетов, эксперты добавили: — Россия уже снарядила примерно 30 крылатыми ракетами Х-101 три борта Ту-160, кроме того, зафиксированы полностью подготовленные к боевому вылету бомбардировщики Ту-95МС на Дальнем Востоке".

Подобная концентрация стратегических носителей и одновременное привлечение как Ту-95МС, так и более редких сверхзвуковых Ту-160 указывает на то, что Кремль постарается перегрузить украинскую систему ПВО плотными волнами ракетного огня.

Главными целями для таких комбинированных налетов в осенний период традиционно остаются объекты энергетического сектора, теплоснабжение и большие логистические хабы в разных областях страны.

Украинские Силы обороны, включая зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы, находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Жители всех регионов Украины настойчиво призывают строго соблюдать инструкции безопасности, оперативно реагировать на сообщения об угрозах и немедленно спускаться в обустроенные хранилища в случае объявления воздушных тревог, поскольку преждевременная готовность является главным фактором для минимизации последствий вражеского террора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде предупредили, какие города Россия планирует превратить в непригодные к жизни.



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