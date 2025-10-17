logo

BTC/USD

105651

ETH/USD

3756.93

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия будет еще жестче бить по Украине ракетами: стало известно о показательном факте
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия будет еще жестче бить по Украине ракетами: стало известно о показательном факте

Эксперты заметили строительство 12 новых авиационных стоянок.

17 октября 2025, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия развертывает работы по расширению авиабазы "Энгельс - 2", расположенной среди ключевых объектов стратегической авиации. Об этом сообщил обозреватель AviVector, передает Милитарный.

Россия будет еще жестче бить по Украине ракетами: стало известно о показательном факте

Фото: из открытых источников

По данным источника, в северной части аэродрома продолжается заливка бетона. Напомним: 30 сентября аналогичные работы уже завершились в южном секторе, где проложили бетонный участок вдоль новой рулежной дорожки.

В ходе этих земляных работ зафиксировали разметку, свидетельствующую о планах создать здесь 12 новых парковочных позиций для самолетов.

Согласно публикации "Милитарного", идеи по расширению базы отслеживаются с мая, а первые строительные работы начались еще 23 марта 2025 года.

Аналитики предполагают, что новые паркоместа предназначены для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту - 95МС и Ту - 160, а также для фронтовых бомбардировщиков Су - 34 и многоцелевых истребителей Су - 35. Подобную схему планирования уже фиксировали на авиабазе.

База "Энгельс - 2" остается критической для потенциала российской стратегической авиации — именно там размещаются Ту - 160, а также сохраняется значительное количество крылатых ракет и авиабомб. Отсюда неоднократно производились взлеты и запуски ракет по украинским городам, напоминают в СМИ.

Напомним, что 20 марта 2025 года авиабаза подверглась одной из самых масштабных атак — был уничтожен состав боеприпасов. По подсчетам экспертов, на авиационной площадке могли находиться десятки ракет, учитывая, что самолет Ан - 124 "Руслан" мог доставить от 7 до 8 ракет за один рейс.

Как уже писали "Комментарии", предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, посвященная обсуждению ситуации в Украине, вызвала резкую реакцию в Европе. Для Брюсселя это стало символом унижения, а для венгерского премьера Виктора Орбана – политическим триумфом, пишет The Telegraph.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://militarnyi.com/uk/news/rosiyany-rozshyryuyut-engels-2-pochaly-buduvaty-novi-mistsya-dlya-litakiv/#google_vignette
Теги:

Новости

Все новости