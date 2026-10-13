Россия будет бить по Украине новыми ракетами: что узнало ГУР

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Недилько Ксения
Российский оборонно-промышленный комплекс развернул работы над созданием очередной версии своей аэробалистической ракеты 9-С-7760, известной в информационном пространстве как Х-47М2 "Кинжал". Агрессор пытается оборудовать снаряд новой осколочно-фугасной боевой частью. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), представив детальную интерактивную 3D-модель оружия, а также полный перечень его иностранных компонентов и предприятий, привлеченных к кооперации.
Иллюстративное фото
Украинские военные аналитики подчеркивают, что конструктивно это оружие не уникальная разработка с нуля.
Главными конструктивными отличиями авиационного варианта является наличие специального хвостового обтекателя, который сбрасывается сразу после старта двигателя, собственная радиолокационная система наведения (которую в РФ позиционируют как всепогодную) и интегрированная станция активных помех, работающая в паре с системой отстрела ловушек С-200. На сегодняшний день враг использовал только два варианта снаряжения: специальное ядерное и проникающее фугасное в сверхпрочном металлическом корпусе, предназначенное для пробития бетонных бункеров. Начало разработки осколочно-фугасного аналога свидетельствует о системных технических просчетах россиян.
Военная разведка связывает смену приоритетов с неудовлетворительными результатами боевого применения ракет. Поскольку высокая точность критическая именно для пробития бетона, промах даже на несколько десятков метров нивелирует смысл использования проникающей боевой части.
Дополнительным ударом по программе "Кинжалов" стал технологический тупик с авиационными платформами. Российский авиапром пока полностью способен только ремонтировать, но не выпускать новые истребители-перехватчики МиГ-31И или МиГ-31К, являющиеся единственными носителями этих ракет, что автоматически ограничивает общий потенциал применения этого оружия.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты выпустили 9 "Бандеролей" вчера вечером по Харькову, и около 6 КАБов на Днепр утром.