Россия будет бить по Украине новыми ракетами: что узнало ГУР

Российский оборонно-промышленный комплекс развернул работы над созданием очередной версии своей аэробалистической ракеты 9-С-7760, известной в информационном пространстве как Х-47М2 "Кинжал". Агрессор пытается оборудовать снаряд новой осколочно-фугасной боевой частью. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), представив детальную интерактивную 3D-модель оружия, а также полный перечень его иностранных компонентов и предприятий, привлеченных к кооперации.

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Украинские военные аналитики подчеркивают, что конструктивно это оружие не уникальная разработка с нуля.





"По составляющим ракета на 90% унифицирована с баллистической 9М723 ОТРК "Искандер-М"", — констатируют в ГУР, описывая технические параметры одноступенчатого твердотопливного снаряда с интегрированным боевым блоком.

Главными конструктивными отличиями авиационного варианта является наличие специального хвостового обтекателя, который сбрасывается сразу после старта двигателя, собственная радиолокационная система наведения (которую в РФ позиционируют как всепогодную) и интегрированная станция активных помех, работающая в паре с системой отстрела ловушек С-200. На сегодняшний день враг использовал только два варианта снаряжения: специальное ядерное и проникающее фугасное в сверхпрочном металлическом корпусе, предназначенное для пробития бетонных бункеров. Начало разработки осколочно-фугасного аналога свидетельствует о системных технических просчетах россиян.

Военная разведка связывает смену приоритетов с неудовлетворительными результатами боевого применения ракет. Поскольку высокая точность критическая именно для пробития бетона, промах даже на несколько десятков метров нивелирует смысл использования проникающей боевой части.

"Именно поэтому в 2026 году враг значительно уменьшил объемы гособоронзаказа этих ракет", — резюмируют в разведке, добавляя, что Кремль перенаправил финансирование, дефицитную микроэлектронику и сырье на массовый выпуск обычных баллистических ракет "Искандер-М".

Дополнительным ударом по программе "Кинжалов" стал технологический тупик с авиационными платформами. Российский авиапром пока полностью способен только ремонтировать, но не выпускать новые истребители-перехватчики МиГ-31И или МиГ-31К, являющиеся единственными носителями этих ракет, что автоматически ограничивает общий потенциал применения этого оружия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты выпустили 9 "Бандеролей" вчера вечером по Харькову, и около 6 КАБов на Днепр утром.