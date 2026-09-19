России может не хватить людей для войны: в США назвали тревожный сигнал для Кремля

Российская армия может столкнуться с необходимостью новой принудительной мобилизации, если продолжит вести боевые действия в Украине с нынешним уровнем потерь. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

По оценке экспертов, сейчас российские потери на фронте превышают количество военнослужащих, которых удается привлечь на службу, на несколько тысяч человек ежемесячно. При этом даже сохраняющийся поток новобранцев не позволяет российским войскам добиться заявленных Москвой оперативных и стратегических целей.

В ISW считают, что такая ситуация в средне- и долгосрочной перспективе вынудит Кремль корректировать систему комплектования армии. Одним из возможных вариантов аналитики называют проведение мобилизационных мероприятий, предполагающих принудительный призыв резервистов.

При этом отсутствие официальных заявлений о новой мобилизации не означает, что Москва окончательно отказалась от такого сценария. По мнению ISW, президент России Владимир Путин пока избегает подобного решения из-за возможной реакции российского общества.

Когда именно Кремль может пойти на изменение нынешней модели комплектования и в какой форме это будет происходить, остается неизвестным.

Важным фактором остается позиция самого Путина. Как отмечают аналитики, российский президент пока не демонстрирует готовности согласиться на прекращение огня или существенно пересмотреть поставленные перед армией задачи. Если интенсивность боевых действий и потери сохранятся, кадровая проблема может становиться для Москвы все более острой.

Таким образом, Кремль оказался перед выбором: увеличивать привлекательность контрактной службы, снижать темпы боевых действий либо искать дополнительные людские ресурсы. Последний вариант потенциально может означать возвращение к непопулярным мобилизационным мерам.

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