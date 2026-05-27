Главная Новости Общество Война с Россией Риск повторного наступления на Киев из Беларуси: озвучено шокирующее заявление о страшных намерениях Путина
НОВОСТИ

Риск повторного наступления на Киев из Беларуси: озвучено шокирующее заявление о страшных намерениях Путина

Военный эксперт Игорь Романенко высказался по поводу сообщений о возможной повторной попытке наступления России на Киевское направление с территории Беларуси

27 мая 2026, 12:50
Клименко Елена

Россия якобы продолжает опрокидывать определенные ресурсы в приграничные районы на направлении Украина-Беларусь, что в информационном пространстве периодически порождает предположение о возможной подготовке нового удара по Киеву с северного направления. Ситуацию прокомментировал военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью ТСН.ua. Он рассказал, есть ли реальные основания говорить о повторном наступлении с территории Беларуси и насколько вероятным выглядит такой сценарий в ближайшей перспективе.

Фото: из открытых источников

По словам Романенко, несмотря на активные обсуждения и регулярные сообщения в медиапространстве, фактических признаков формирования ударной группировки российских войск в Беларуси пока не наблюдается. Он отметил, что значительная часть информации об "угрозе с севера" часто базируется на предположениях и информационном нагнетании, а не на подтвержденных данных разведки.

Эксперт подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день оснований говорить о непосредственной угрозе наступления с белорусского направления нет. По его мнению, нынешних российских сил недостаточно даже для полного выполнения поставленных задач на других участках фронта, не говоря об открытии нового большого направления.

В то же время, он признает, что в стратегической перспективе полностью исключать подобное развитие событий нельзя. Кремль, по его оценке, продолжает сохранять амбиции относительно украинской столицы, однако реализация таких планов требует значительных ресурсов, которых Россия пока не имеет в достаточном объеме.

Романенко подчеркнул, что для проведения масштабной наступательной операции необходима мощная группировка войск, логистика и резервы, которых сегодня в РФ не хватает. Именно поэтому говорить о реальном новом наступлении из Беларуси как о ближайшей угрозе пока преждевременно.

Портал "Комментарии" уже писал, что Российская Федерация рассматривает возможность введения ограничений или полного запрета экспорта дизельного и авиационного горючего на фоне последствий украинских атак беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.



