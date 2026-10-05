РФ жестко ударила дронами по судну Эрдогана: жуткие детали о жертвах и последствиях

Российские военные атаковали гражданское судно, перевозившее украинскую кукурузу, в нейтральных водах. Для удара оккупанты применили два беспилотника. Судно принадлежит Турции, а среди членов экипажа находились граждане Азербайджана и Индии.

Фото: из открытых источников

Об атаке сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, последствия удара оказались трагическими: капитан судна погиб, еще один человек пока считается пропавшим без вести. В то же время одиннадцать членов экипажа удалось спасти. Один из них получил ранения.

Украинский президент подчеркнул, что Киев уже не раз выступал с предложениями, направленными на снижение напряженности и обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Инициативы по усилению безопасности поступали также из других государств.

Однако, по словам Зеленского, Москва продолжает действовать вопреки таким призывам и создает новые угрозы гражданскому мореходству и международной продовольственной безопасности.

Президент подчеркнул, что Россия вместо обеспечения нормального прохождения гражданских судов продолжает применять силу. По его мнению, для прекращения подобных атак необходимо мощное международное давление на Кремль.

Отдельно Зеленский обратил внимание на глобальные последствия подобных действий. Безопасная транспортировка продовольствия по Черному морю имеет значение не только для Украины или стран региона, но и для мирового продовольственного рынка.

Ранее Турция передавала Украине и России свои предложения по снижению напряженности в Черном море. Речь шла о возможных шагах, которые должны способствовать безопасному судоходству и уменьшению рисков для торговых судов.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия будет продолжать наносить удары по Украине, пока будет иметь для этого ресурсы. Поэтому Киеву нужно не только защищаться, но и системно избивать по экономической основе русской войны. Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний.