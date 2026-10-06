РФ ударила почти по 200 домам: власти Винницы не знают, сколько из них еще нужно отремонтировать

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Кречмаровская Наталия
За годы полномасштабного вторжения России на территорию Украины вражеские войска обстрелами повредили и разрушили большое количество жилых объектов. Портал "Комментарии" узнал, сколько домов было повреждено в Виннице и сколько уже отремонтировали.
Ремонты домов. Фото портал "Комментарии"
На территории Винницкой городской территориальной общины в результате вражеских обстрелов с 2022 года до 16 сентября 2026 года повреждены:
2022 году 79 жилых домов;
2023 и 2024 годах повреждения не зарегистрированы;
2025 году 37 жилых домов;
В 2026 году 78 и разрушены 2 жилых дома.
Так было повреждено 194 жилых дома, а отремонтировано (централизовано) — 35. При этом, часть владельцев проводили работу самостоятельно.
При этом в Винницком городском совете не знают, сколько жилых домов, поврежденных вражескими обстрелами, нужно восстановить. Объяснили, что запрашиваемая информация отсутствует, поскольку большая часть поврежденных жилых объектов восстанавливается самими собственниками недвижимого имущества путем получения государственной денежной помощи и компенсаций по государственной программе "еВосстановление".
Относительно стоимости ремонтов, в Винницкой ГС сообщили, что из бюджета Винницкой городской территориальной общины за период с 2022 года по 16 сентября 2026 на восстановление жилых домов, которые были повреждены или разрушены в результате обстрелов РФ были направлены средства в:
2022 году в общей сумме 21049715,23 грн;
2025 году в общей сумме 7328341,0 грн;
2026 по состоянию на 16 сентября в сумме 2 412 362,87 грн.
Однако сколько еще нужно средств на восстановление домов, в ВМР не знают. Объясняют тем, что владельцы сами обращаются за помощью и получают деньги через "Восстановление".
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько домов отремонтировали после обстрелов в Луцке.