РФ ударила почти по 200 домам: власти Винницы не знают, сколько из них еще нужно отремонтировать

За годы полномасштабного вторжения России на территорию Украины вражеские войска обстрелами повредили и разрушили большое количество жилых объектов. Портал "Комментарии" узнал, сколько домов было повреждено в Виннице и сколько уже отремонтировали.

Ремонты домов. Фото портал "Комментарии"

На территории Винницкой городской территориальной общины в результате вражеских обстрелов с 2022 года до 16 сентября 2026 года повреждены:

2022 году 79 жилых домов;

2023 и 2024 годах повреждения не зарегистрированы;

2025 году 37 жилых домов;

В 2026 году 78 и разрушены 2 жилых дома.

"По имеющейся информации, восстановительные работы завершены на 25 жилых домах в 2022 году и на 10 объектах в 2025 году. Кроме этого, часть поврежденного жилья ремонтировалась владельцами недвижимого имущества самостоятельно, поэтому систематизированный учет таких объектов не осуществляется. В 2026 году восстановительные работы продолжаются по 1 (одному) жилищному объекту”, — говорится в сообщении.

Так было повреждено 194 жилых дома, а отремонтировано (централизовано) — 35. При этом, часть владельцев проводили работу самостоятельно.

При этом в Винницком городском совете не знают, сколько жилых домов, поврежденных вражескими обстрелами, нужно восстановить. Объяснили, что запрашиваемая информация отсутствует, поскольку большая часть поврежденных жилых объектов восстанавливается самими собственниками недвижимого имущества путем получения государственной денежной помощи и компенсаций по государственной программе "еВосстановление".

Относительно стоимости ремонтов, в Винницкой ГС сообщили, что из бюджета Винницкой городской территориальной общины за период с 2022 года по 16 сентября 2026 на восстановление жилых домов, которые были повреждены или разрушены в результате обстрелов РФ были направлены средства в:

2022 году в общей сумме 21049715,23 грн;

2025 году в общей сумме 7328341,0 грн;

2026 по состоянию на 16 сентября в сумме 2 412 362,87 грн.

Однако сколько еще нужно средств на восстановление домов, в ВМР не знают. Объясняют тем, что владельцы сами обращаются за помощью и получают деньги через "Восстановление".

"Поскольку выплата средств осуществляется напрямую гражданам на специальные счета для приобретения строительных материалов и оплаты работ, отдельного учета объектов, восстановление которых владельцы проводят в индивидуальном порядке, орган местного самоуправления не ведет", — сообщили в горсовете.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько домов отремонтировали после обстрелов в Луцке.



