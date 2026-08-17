РФ ударила опасными ракетами по Молдове: потрясающие детали инцидента

Днем 17 августа российские войска нанесли удар по Одесской области, использовав баражирующие боеприпасы "Бандероль" и реактивные беспилотники. В результате атаки поврежден частный жилой дом, где возник пожар. О последствиях обстрела сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, в результате попадания полностью разрушена крыша дома, а взрывная волна повредила также несколько соседних частных домов. Информацию о возможных пострадавших в настоящее время уточняют. На месте происшествия работают экстренные и профильные службы.

"Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы", — сообщил Олег Кипер.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении "Бандеролей" в направлении Черноморска и Одессы. Впоследствии военные сообщили, что один из таких боеприпасов после пребывания над Одесщиной пересек государственную границу и улетел в сторону Молдовы. Дальнейший маршрут аппарата и его судьба пока неизвестны.

Атака произошла на фоне предупреждений о возможном усилении российских ударов в канун Дня Независимости Украины. Народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Роман Костенко не исключил, что РФ может готовить массированный удар 24 августа, однако отметил, что более точные выводы можно будет сделать только накануне.

По его словам, Москва может привязывать свои действия к символическим датам, но конкретный сценарий зависит от ряда факторов, в частности, дипломатической ситуации и активности российских военных объектов.

Мы увидим активность российских пусковых установок и каналов связи. Тогда уж точно можно будет говорить, чего ждать. Сегодня прогнозировать что-то очень тяжело, потому что все зависит от нескольких людей в Москве и от дипломатических переговоров", — отметил Костенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что у Украины критически мало перехватчиков для американских комплексов Patriot, которые являются ключевой системой противодействия российским баллистическим ракетам. По данным CNN, украинские военные вынуждены экономить боекомплект: отдельные установки длительное время не применяют именно из-за нехватки ракет.