РФ сделает ставку на истощение: раскрыт сценарий ударов по Украине осенью и зимой

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Кравцев Сергей
Западные разведки предупреждают, что Украина должна быть готова к вражеским ударам осенью и зимой. По чему РФ будет бить осенью и зимой? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Ракета Кинжал. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил в эфире Ранок.LIVE, что Россия может готовить новую волну ракетных ударов по Украине, в том числе по объектам водоснабжения. Часть планируемых атак, вероятно, могли переориентировать с энергетической инфраструктуры на водоканалы.
Гетман предположил, что россияне могли сначала планировать атаки по энергетическим объектам, в частности, теплоэлектроцентралям в Киеве, однако впоследствии переориентировали часть ракет.
Он пояснил, что проблемы с водоснабжением могут отразиться и на работе систем теплоснабжения.
По его словам, удары по водоканалам также могут создать экологические проблемы из-за нарушений работы систем водоотвода.
Эксперт отмечает, что не исключено, что подобные удары могут масштабироваться и распространиться на объекты водоснабжения в других регионах Украины.
Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап отметил, что этой зимой страна-агрессор Россия готова бросить в бой одновременно все имеющиеся средства поражения – баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны, — чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону дешевыми целями, пока дорогие ракеты-перехватчики заканчиваются.
По его словам, у России действительно накопились проблемы с одним из типов ударного оружия, хотя стратегическая авиация сохраняет способность поднимать в воздух целые эскадрильи.
Аналитик подчеркивает, что даже эти крылатые ракеты в значительной степени являются инструментом отвлечения противовоздушной обороны, а не самостоятельной угрозой.
По его мнению, главная уязвимость украинской противовоздушной обороны – не недостаток технологий, а цена каждого перехвата.
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