РФ сделает ставку на истощение: раскрыт сценарий ударов по Украине осенью и зимой

Западные разведки предупреждают, что Украина должна быть готова к вражеским ударам осенью и зимой. По чему РФ будет бить осенью и зимой? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Ракета Кинжал. Фото: из открытых источников

Удары по водоканалам могут создать экологические проблемы

Военный обозреватель и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил в эфире Ранок.LIVE, что Россия может готовить новую волну ракетных ударов по Украине, в том числе по объектам водоснабжения. Часть планируемых атак, вероятно, могли переориентировать с энергетической инфраструктуры на водоканалы.

Гетман предположил, что россияне могли сначала планировать атаки по энергетическим объектам, в частности, теплоэлектроцентралям в Киеве, однако впоследствии переориентировали часть ракет.

"Я уверен, что они хотели бить по энергоснабжающим объектам, по ТЭЦ, ну, по меньшей мере, в Киеве, переориентировали ракеты на удары по водоканалу", — сказал военный обозреватель.

Он пояснил, что проблемы с водоснабжением могут отразиться и на работе систем теплоснабжения.

"Мы же понимаем, что водоснабжение, теплоснабжение в наши квартиры оно идет водой, теплой водой. Если будет проблема непосредственно с водой, то работает или не работает электричество – уже теплоснабжение, батареи, как они нагреются, если нет воды", – отметил Гетьман.

По его словам, удары по водоканалам также могут создать экологические проблемы из-за нарушений работы систем водоотвода.

Эксперт отмечает, что не исключено, что подобные удары могут масштабироваться и распространиться на объекты водоснабжения в других регионах Украины.

Россияне делают ставку на все, что у них есть

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап отметил, что этой зимой страна-агрессор Россия готова бросить в бой одновременно все имеющиеся средства поражения – баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны, — чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону дешевыми целями, пока дорогие ракеты-перехватчики заканчиваются.

По его словам, у России действительно накопились проблемы с одним из типов ударного оружия, хотя стратегическая авиация сохраняет способность поднимать в воздух целые эскадрильи.

"Россияне делают ставку на все, что у них есть. Они стали реже использовать "Кинжалы", поскольку есть проблемы как с носителями, так и с самой ракетой, которая оказалась не столь удачной. В то же время у них сохраняется способность стратегической авиации поднимать в воздух шесть-восемь самолетов, примерно по четыре ракеты на каждом, и наносить удары крылатыми ракетами", — отметил он.

Аналитик подчеркивает, что даже эти крылатые ракеты в значительной степени являются инструментом отвлечения противовоздушной обороны, а не самостоятельной угрозой.

По его мнению, главная уязвимость украинской противовоздушной обороны – не недостаток технологий, а цена каждого перехвата.

"Если у нас недостаточно систем для сбивания баллистических ракет и мы тратим на реактивные "Шахеды" дорогие ракеты — как авиационные, так и наземные, — возникает проблема. В воздухе это, например, AIM-9 Sidewinder, но их много на самолет не подвесишь. Поэтому используются и AIM-120. Даже используются и AIM-120". долларов", — объяснил Криволап.

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