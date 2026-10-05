РФ разработала быстрое, дешевое и смертоносное оружие для ударов по Украине: детали

Россия расширяет линейку реактивных ударных средств, применяемых против Украины. Одной из новых разработок стала "Дань-Т" — сравнительно небольшой барражирующий боеприпас, который, по имеющимся данным, уже используется в войне. О новой системе ранее сообщали украинские и зарубежные источники.

Ракета Дань-Т. Фото: из открытых источников

Внешне аппарат напоминает небольшую крылатую ракету: вытянутый корпус, стреловидные крылья и классическое хвостовое оперение. Его масса оценивается примерно в 268-270 кг. Заявленная дальность составляет около 450–500 км, а скорость – до 500 км/ч. При этом боевая часть может достигать примерно 130–135 кг.

Особенность "Дань-Т" заключается не только в характеристиках, но и в потенциальной стоимости производства. Боеприпас создавался с использованием уже существующих российских технических решений. В качестве одной из основ рассматривается воздушная мишень "Дань-М", ранее предназначенная для тренировок расчетов ПВО.

Новую систему также сравнивают с S8000 "Бандероль". По данным украинских аналитиков, "Дань-Т" может оказаться примерно на 35% дешевле, что делает ее привлекательной для массового производства.

Еще одна особенность – возможность применения с различных воздушных платформ. Сообщается об использовании вертолетов, а также о подготовке интеграции с самолетами.

Для Украины появление таких средств означает усложнение работы противовоздушной обороны. Россия одновременно применяет медленные беспилотники и более скоростные реактивные аппараты, вынуждая ПВО реагировать на разные типы целей.

Главный вопрос теперь – масштабы производства. Ранее звучали оценки о планах выпустить тысячи "Дань-Т" в ближайшие годы, однако эти показатели пока следует рассматривать как заявленные или прогнозируемые, а не как подтвержденный объем выпуска.

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