РФ потерпела фиаско там, где не ждала: назван существенный промах Путина в Украине

Так называемые достижения российских войск вблизи Купянска и в районе Серебрянского лесничества не могут считаться победой РФ в рамках ее летней наступательной операции. Об этом в эфире телемарафона заявил Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, даже самая громкая для россиян "продолжавшаяся несколько лет битва за Серебрянское лесничество" не принесла им реальных достижений. Украинские силы полностью выполнили свою задачу – сдержали продвижение противника. Такие локальные эпизоды как бои за Купянск или лесничество не являются аргументом, чтобы заявлять об успехах РФ.

"Мир даже не знает о существовании этих мест, поэтому говорить о какой-то победе — это иллюзия", — утверждает эксперт.

По мнению Жмайла, настоящий прогресс со стороны России можно было бы фиксировать, если бы боевые действия уже шли в окрестностях Константиновки Донецкой области или как минимум вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Кроме того, в случае реального наступления, ситуация вокруг Временного Яра должна измениться в пользу оккупантов.

Однако, как отмечает специалист, на севере Временного Яра контролируется расположенной на высотах украинской артиллерией — это природное преимущество, которое блокирует любые попытки россиян продвинуться вперед.

"Враг не смог приблизить основные силы даже к Лиману, хотя это одна из ключевых высот региона", — подчеркнул Жмайло.

Что касается ситуации на Сумщине, эксперт считает, что любые упоминания об "успехах" РФ там абсолютно надуманы и не достойны серьезного внимания.

