РФ планирует атаковать Украину «Калибрамы»: мониторинговые каналы предупредили, какие области под прицелом

Российские оккупационные войска ведут активную подготовку к очередному воздушному нападению на территорию Украины. По имеющейся информации, захватчики планируют нанести ракетный или комбинированный удар, целясь по объектам в центральных и восточных регионах нашего государства.

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Источники сообщают, что в этот раз подразделения РФ собираются задействовать высокоточное вооружение из отдаленного региона.

"Речь о КР морского базирования Калибр из Каспийска", — отмечают военные аналитики, призывая жителей потенциально опасных областей быть максимально внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Особую опасность представляет тот факт, что агрессор по-прежнему содержит значительные резервы смертоносного железа, которые не были выпущены во время предыдущей волны атак. Наблюдатели отмечают, что во время последнего ночного обстрела враг задействовал далеко не весь свой потенциал.

"К тому же напоминаю, что враг не использовал имеющийся оперативный запас в АЧМ", — предупреждают специалисты.

Они акцентируют, что эти ракеты в Азово-Черноморском морском бассейне сначала "планировал применить в обстреле, который пришелся на эту ночь". Соответственно, угроза одновременного пуска как из Каспийского, так и Черного морей остается чрезвычайно высокой. В настоящее время ведется непрерывное отслеживание стратегической авиации и носителей ракетного вооружения противника. "Детали будут при их наличии", — резюмируют мониторинговые паблики, обещая оперативно информировать об изменении обстановки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром в Днепре прозвучала серия мощных взрывов из-за очередной воздушной атаки российских войск. По предварительным данным, оккупанты выпустили по городу две баллистические ракеты, запуск которых зафиксировали из района Таганрога (РФ).

