РФ не отказалась от планов на Херсонщину: в ВСУ разоблачили коварные планы окупантов

Российские войска продолжают непрерывно наступать в Херсонской области, пытаясь продвинуться, однако украинские защитники решительно отражают их атаки. По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, враг стремится получить преимущество на островах в регионе, поэтому регулярно наносит авиаудары.

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Недавно оккупанты активизировали боевые действия, пытаясь захватить плацдармы на островах в дельте Днепра. Волошин подчеркнул, что враг прилагает значительные усилия для высадки на этих островах с целью контроля над плацдармами.

Украинские защитники эффективно пресекли эти попытки, и враг не добился успеха. В последние несколько дней активность агрессора несколько снизилась, что свидетельствует о перегруппировке сил и техники для будущих штурмов.

В то же время оккупанты не прекращают атаки с помощью дронов-камикадзе, артиллерии и авиации. В частности, был нанесен удар по мосту в Херсоне, ведущему в район Корабел, что имеет важное значение для гражданского населения и гуманитарных перевозок.

2 августа 2025 г. российские войска обстреляли этот мост, несмотря на то, что его преимущественно используют гражданские, среди которых есть дети и люди с ограниченной мобильностью. По словам первого заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского, оккупанты пытаются изолировать район, целенаправленно атакуя гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, на правом берегу Херсонщины враг активно применяет авиацию, нанося удары по населенным пунктам, что приводит к пожару среди гражданских объектов.

Спикер подытожил, что россияне в Херсонской области остаются чрезвычайно активными и не собираются уменьшать усилия.

Как уже писали "Комментарии", российские войска продолжают летнее наступление на востоке Украины, однако из-за больших потерь среди личного состава говорить об их успехах на фронте не приходится. Об этом заявил военный эксперт, основатель БФ "Реактивная почта" Олег Нарожный в эфире "Радио НВ".