РФ накрыла огнем большой областной центр: что известно о погибших и раненых

Российские террористические войска в пятницу утром, 9 октября, нанесли удары по Запорожью. В результате вражеского обстрела враг в городе погиб человек и пострадали. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram главы Запорожской ОВА Михаила Семикина.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Чиновник рассказал, что враг попал по жилому дому. Однако впоследствии уточнил, что попадание произошло у многоэтажки.

Уже тогда Семикин написал, что из-за вражеской атаки ранен человек. Впоследствии стало известно о жертве и увеличении пострадавших.

"От вражеского удара погиб мужчина. Два человека ранены", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 6 октября в Запорожье произошел удар по мосту через Днепр. После атаки движение по переправе временно перекрыли, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

В результате происшествия пострадали два человека – мужчины 43 и 54 лет. Оба были госпитализированы. По информации местных властей, их состояние оценивается как легкое.

Также издание "Комментарии" сообщало — российские войска днем 3 октября нанесли авиационный удар по Сумам. По предварительной информации, оккупанты выпустили по городу четыре управляемых авиационных бомбы. Об атаке сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

По его словам, попадание было зафиксировано сразу на двух локациях в промышленной зоне Ковпаковского района.



