РФ может повреждать мосты новым оружием: эксперт предупредил об опасном сценарии

Последствия ударов по мостовым конструкциям могут быть более серьезными, чем это видно во время первичного осмотра. Часть повреждений может оставаться скрытой внутри конструкции, поэтому заранее определить сроки восстановления сооружения практически невозможно. Об этом в интервью "Главреду" рассказал транспортный эксперт Дмитрий Беспалов.

Фото: из открытых источников

По его словам, многое зависит от типа оружия, которое применяет Россия. Беспалов предположил, что новые средства поражения потенциально могут представлять угрозу не только бетонным элементам мостов, но и стальным конструкциям.

"Россияне создали для дронов определенный кумулятивный режущий заряд. Я сразу подумал: если они разрабатывали его для опор ЛЭП и кабелей, то теоретически такой принцип может использоваться и против вант — стальных тросов моста", — отметил эксперт.

В то же время Беспалов подчеркнул, что современное оружие постоянно развивается, а реального опыта влияния систематических ударов на подобные сооружения недостаточно. Антоновский мост в Херсонской области, по его словам, в определенной степени можно считать исключением, однако технологии поражения с тех пор изменились.

"Фактически никто не испытывал в реальных условиях, что будет происходить с такими сооружениями под систематическими ударами современного оружия", — объяснил Беспалов.

Отдельная проблема – скрытые дефекты. При первичном осмотре можно увидеть повреждение бетона, однако внутренние нарушения конструкции могут проявиться позже. При систематических атаках они способны накапливаться, а специалистам может понадобиться длительная экспертиза, чтобы определить безопасность дальнейшей эксплуатации.

В то же время, полностью закрыть мост для детального обследования Киев пока не всегда может себе позволить.

"В нынешних условиях Киев не может себе этого позволить. Это тоже создает опасность — пробки, воздушные атаки и т.д.", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может усилить террор против Украины уже в ноябре-декабре. Кремль, по словам политолога и партнера агентства по правительственным связям Good Politics Максима Джигуна, может использовать массированные атаки как инструмент дестабилизации ситуации и давления на международное сообщество.