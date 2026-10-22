РФ может потерять рекордное количество военных: на когда пришлись 3 из 5 самых кровавых дней

Октябрь может стать одним из самых тяжелых месяцев для российской армии по количеству потерь личного состава. По оценке украинского Telegram-канала Ukraine context, который связывают с главой Офиса президента Кириллом Будановым, за месяц Россия может потерять более 50 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"И это и есть те самые "реалии на земле", о которых почему-то в последнее время не упоминает российское руководство", — говорится в сообщении канала.

Отдельное внимание авторы публикации обратили на данные Генерального штаба ВСУ за 21 октября. Согласно украинской военной статистике, за сутки российские войска потеряли около 2250 военнослужащих. Это самый высокий суточный показатель за весь период полномасштабного вторжения.

В Генштабе также отметили, что три из пяти дней с наиболее высокими заявленными потерями российских сил пришлись на сентябрь и октябрь 2026 года. Помимо 21 октября, в этот список вошли 18 октября с показателем 2100 человек и 27 сентября, когда сообщалось о 2090 потерях. Для сравнения, 19 декабря 2024 года украинская сторона оценивала потери противника в 2200 человек, а 28 ноября того же года – в 2030.

По данным Генштаба ВСУ, с начала 2026 года российская армия потеряла около 363 820 военнослужащих. Общие заявленные потери России с начала полномасштабного вторжения достигли 1 572 790 человек.

Эти цифры отражают оценки украинского военного командования и не означают, что все указанные военнослужащие погибли: статистика включает убитых и раненых. Независимого подтверждения полного масштаба потерь нет.

Если октябрьский прогноз Ukraine context подтвердится, месяц станет еще одним свидетельством высокой цены, которую российская армия платит за продолжение войны против Украины.

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