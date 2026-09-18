РФ массово запускает по Украине "учебную баллистику": в чем самая большая угроза

Россия в последние месяцы резко увеличила применение против Украины ракет RM48U, которые изначально создавались не для полноценного боевого применения, а для подготовки расчетов противовоздушной обороны. Об этом пишет Reuters, проанализировав данные украинской разведки.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Масштаб использования этих боеприпасов оказался особенно заметным летом. В июле российские войска запустили по Украине 158 баллистических и гиперзвуковых ракет – это максимальный месячный показатель с начала полномасштабной войны. Из них 87 пришлись на RM48U.

В первые восемь дней августа Россия осуществила еще 70 запусков ракет этого класса, причем 36 из них были RM48U. Таким образом, в июле и начале августа такие боеприпасы составляли более половины от общего числа запусков баллистических и гиперзвуковых ракет.

RM48U отличается от более известных российских ракет "Искандер". Изначально этот боеприпас предназначался для обучения подразделений ПВО. Ракета движется по баллистической траектории, однако, согласно оценкам украинских специалистов, уступает более современным российским системам по точности и мощности. Возможное среднее отклонение от заданной цели оценивается примерно в 300 метров.

При этом использование более дешевых RM48U может позволять российской армии экономить запасы более дорогих и сложных ракет. Среди них — "Искандеры", северокорейские KN-23 и другие современные средства поражения.

Reuters отмечает, что такая тактика может свидетельствовать о стремлении Москвы сохранить наиболее мощные боеприпасы для будущих массированных атак. В частности, речь может идти о подготовке к ударам в зимний период.

Таким образом, необычный выбор ракет может быть связан не только с текущими потребностями российской армии, но и с попыткой перераспределить ограниченные ракетные запасы. При этом меньшая точность RM48U не исключает их использования для ударов по крупным объектам, где отклонение от точки прицеливания может иметь меньшее значение.

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