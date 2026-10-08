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РФ готовит удар, о котором Украина еще не знает: раскрыты страшные детали тайного документа Путина

Военно-политический обозреватель призвал критически оценивать документ о масштабной атаке на энергетику Украины

8 октября 2026, 17:35
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Клименко Елена








Российский документ с якобы планом масштабной атаки по украинской энергетике вызывает серьезные вопросы. В нем говорится об использовании сотен дронов, более тысячи авиабомб и десятков баллистических ракет для поражения десятков объектов энергетической инфраструктуры Украины.

РФ готовит удар, о котором Украина еще не знает: раскрыты страшные детали тайного документа Путина

Фото: из открытых источников

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко призвал не воспринимать обнародованный документ как безусловное подтверждение грядущего российского удара. По его мнению, в перечне вооружения есть несоответствия, заставляющие сомневаться в том, что документ полностью отражает реальные планы российского командования.

В частности, эксперт обратил внимание на наличие "Кинжалов", которые, по его словам, в последнее время российские военные используют гораздо реже. Коваленко связывает это с появлением украинской системы РЭБ "Лима", которая, по его оценке, продемонстрировала способность влиять на такие ракеты.

"Документ, конечно, беспокойство какое-то создает, но к нему очень много вопросов. Кажется, что в этом документе многое не дорассказали, многое не доказали", – отметил эксперт.

Коваленко предположил, что Россия может готовить другую кампанию террора с применением вооружения, которое не фигурирует в обнародованном документе. В то же время, он не исключает и информационного компонента.

По словам обозревателя, публикация подобных материалов может создавать психологическое давление на украинцев и формировать чувство неизбежности масштабных атак.

"Смотрите, все у вас будет плохо. Сдавайтесь сейчас, соглашайтесь на все", — описал возможный информационный эффект Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что сообщение о возможном возвращении генерала Сергея Суровикина к активной работе в российской армии привлекло внимание из-за его роли в массированных ударах по Украине. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, однако, призывает не преувеличивать значение этого назначения, пока не ясно, какую именно должность может получить генерал.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ek76NrXZe1M
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