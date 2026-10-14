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РФ фактически расстреливала города: Игнат ответил, предупредили ли партнеры о запуске баллистики

Во время ночного удара российские войска применили ракеты разных типов, включая С-400 и «Циркон»

14 октября 2026, 12:18
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Кравцев Сергей

Российская армия во время массированной ночной атаки на Украину использовала большое количество баллистических ракет, направленных, в частности, по энергетической инфраструктуре. Иностранные партнеры не предупредили украинскую сторону о первой волне баллистических пусков, однако перед последующими тремя волнами информация уже поступала. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

РФ фактически расстреливала города: Игнат ответил, предупредили ли партнеры о запуске баллистики

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

По его словам, первое сообщение об отсутствии предупреждений от партнеров относительно баллистической угрозы украинская сторона обнародовала около 22:40. Впоследствии, во время следующих трех волн атак, поступили данные о применении Россией баллистических ракет.

Игнат обратил внимание на масштаб применения такого вооружения. По его оценке, одной из особенностей атаки стало большое количество ракет, летевших по баллистической траектории. При этом, как отметил представитель Воздушных сил, не все запущенные ракеты достигли намеченных целей.

Он сообщил о четырех попаданиях, не уточнив в приведенном комментарии полный перечень пораженных объектов и обстоятельства каждого удара.

Российские войска применяли различные типы ракет, включая средства комплекса С-400 и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Игнат пояснил, что использование разных видов вооружения позволяет противнику формировать массированные атаки с нескольких направлений.

По словам военного, стоимость применяемых ракет также различается, однако российская армия продолжает использовать разнообразные средства поражения для ударов по украинской территории.

Основными целями атаки, согласно заявлению Игната, стали энергетические объекты Украины. Подобные удары создают угрозу стабильной работе критической инфраструктуры и повышают нагрузку на системы противовоздушной обороны.

Отдельное внимание вызывает вопрос своевременного обмена информацией о ракетной угрозе между Украиной и международными партнерами. Игнат подтвердил, что предупреждения относительно последующих волн поступали, но причины отсутствия первоначального сообщения в его комментарии не уточнялись.

Таким образом, ночная атака продемонстрировала масштаб применения Россией баллистического вооружения и важность оперативного информирования о воздушных угрозах.

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