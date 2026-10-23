РФ держит 40-тысячную регулярную армию напротив целой области Украины: военный напугал заявлением

Российские войска продолжают атаковать приграничья Сумской области, сосредотачивая наибольшую активность в Хотинской и Юнаковской общинах. Оккупанты практически каждый день пытаются проводить штурмы, однако Силы обороны Украины отражают эти атаки. Несмотря на значительные потери в личном составе и технике, Россия удерживает против Сумщины группировку численностью около 40 тысяч военных. Об этом рассказал полковник Иван Шевцов, начальник прессслужбы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница".

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По его словам, подразделение более двух лет выполняет боевые задачи в Сумской области, в частности на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.

На других участках приграничья российские войска преимущественно применяют артиллерию и ударные беспилотники, обстреливая населенные пункты. Одной из главных целей противника остается создание буферной зоны вдоль государственной границы Украины.

"Задача врага — создать 20-30-километровую буферную зону вдоль линии государственной границы. И уже более двух лет враг пытается эту свою мечту осуществить. Но благодаря успешной, эффективной работе как нашей бригады, так и других подразделений Сил обороны врагу это не удается", — подчеркнул Шевцов.

По оценке полковника, численность русской группировки остается примерно на том же уровне. В то же время командование РФ вынуждено постоянно менять личный состав, компенсируя потери, которые оккупанты терпят во время боевых действий.

"На сегодняшний день профессиональная регулярная армия стоит напротив Сумщины. Она не увеличивается, как и раньше, это около 40 тысяч личного состава, но постоянно осуществляются ротации. Прежде всего потому, что здесь враг несет достаточно большие потери как в личном составе, так и в технике. И нужно все эти потери постоянно обновлять", — пояснил военный.

Портал "Комментарии" уже писал , что утром 23 октября российские войска нанесли удар по Волынской области, применив реактивные беспилотники. В Луцке в течение утра неоднократно слышали взрывы, а затем в городе и других населенных пунктах региона стали сообщать о перебоях с электроснабжением.