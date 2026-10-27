Режим прекращения огня: где начало действовать перемирие между Украиной и Россией

В районе временно оккупированных Олешек Херсонской области утром 27 октября ввели режим прекращения огня. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, договоренности связаны с проведением гуманитарной миссии, в которой участвуют украинская и российская стороны.

Олешки. Фото: из открытых источников

Как уточнил омбудсмен, режим тишины начал действовать в 03:00 по киевскому времени, или в 04:00 по Москве. Лубинец заявил, что стороны выполняют достигнутые договоренности, согласованные руководителями переговорных групп.

"Сегодня в 3:00 по киевскому времени и в 4:00 по московскому времени на определённых территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии, введён режим прекращения огня", — сообщил он.

Украинская гуманитарная миссия проводится совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. По информации Лубинца, посредничество и координацию процесса обеспечивает первая леди США Мелания Трамп.

О прекращении огня также официально заявило Министерство обороны России. В ведомстве сообщили, что решение принято в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области. Российская сторона подтвердила введение режима тишины с 04:00 по московскому времени 27 октября.

При этом подробности гуманитарной операции и ее дальнейшие этапы в опубликованных сообщениях не раскрываются.

Лубинец пообещал продолжать информировать общественность о развитии ситуации. Вместе с тем он подчеркнул, что приоритетом остаются безопасность гражданских жителей Олешек и выполнение сторонами достигнутых договоренностей.

Насколько устойчивым окажется режим тишины и позволит ли он провести гуманитарную миссию в полном объеме, будет зависеть от дальнейшего соблюдения согласованных условий.

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