В первые десять дней октября 2026 года на временно оккупированных территориях Украины прошел очередной этап операции "Нелегал-2026". Российские правоохранители действовали совместно с ФСБ, проверяя местных жителей и выявляя тех, кто не получил паспорт РФ. Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ФСБ. Фото: из открытых источников

По информации ГУР, украинцев без российских документов оккупационные власти причисляют к "иностранным гражданам" и пытаются применять к ним миграционное законодательство России. Разведка считает, что подобные меры используются для принудительной паспортизации населения и усиления контроля над захваченными территориями.

Среди возможных последствий отказа от российского гражданства ГУР называет принудительное выдворение, незаконное присвоение имущества и увольнение с работы. По оценке ведомства, таким образом Россия стремится вытеснить местных жителей и создать условия для переселения на оккупированные территории собственных граждан.

Особую тревогу вызывает ситуация в оккупированной части Луганской области. Как утверждает украинская разведка, российские силовики проверяют документы даже у несовершеннолетних и пытаются заставить детей получать паспорта РФ. В случае отказа родителям, по данным ГУР, угрожают штрафами, лишением свободы и лишением родительских прав.

Таким образом, вопрос документов превращается в инструмент давления на целые семьи. Люди, которые не соглашаются принимать российское гражданство, могут столкнуться с угрозами и риском потери жилья.

ГУР расценивает подобные действия как инструмент этноцида, направленный на изменение состава населения временно оккупированных территорий. При этом приведенные сведения отражают оценку украинской разведки.

Операция "Нелегал-2026", как отмечает ведомство, проводится не только на захваченных украинских территориях, но и в самой России. Там проверки затрагивают трудовых мигрантов, которых, по данным ГУР, могут склонять к подписанию контрактов для службы в российской оккупационной армии.

Сообщения о рейдах вновь поднимают вопрос о положении украинцев под оккупацией и о давлении, с которым сталкиваются жители, отказывающиеся от навязанного им российского гражданства.

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