Рекордные потери без продвижения: в США раскрыли, сколько тысяч военных РФ потеряла в сентябре

Российские войска в сентябре 2026 года могли понести более 46 тысяч потерь личного состава – это максимальный месячный показатель с начала года. Согласно данным Генерального штаба ВСУ, российская армия потеряла за месяц 46 320 военнослужащих.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

Сентябрь стал уже третьим месяцем подряд, когда российские потери превышали отметку в 40 тысяч человек. При этом Москва не смогла компенсировать масштаб потерь заметным территориальным продвижением.

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что российские силы в сентябре, вероятно, в лучшем случае не получили существенных территориальных преимуществ в обмен на понесенные потери. Более того, с учетом украинской операции Vivaldi российская армия, вероятно, завершила месяц с чистой потерей территории.

Точный размер территориальных изменений определить сложно. Основная причина – неопределенность относительно того, когда именно украинские войска освободили отдельные районы в окрестностях Лимана. Часть успехов Vivaldi была достигнута до сентября, хотя сведения об операции стали появляться именно в сентябре.

Таким образом, российская армия продолжает сталкиваться с проблемой, при которой значительные потери личного состава не сопровождаются сопоставимыми территориальными результатами. ISW также указывает на сохраняющийся дефицит пополнений.

По оценке института, действующая российская система набора военнослужащих продолжает привлекать меньше людей, чем необходимо для компенсации текущих потерь. Это означает, что сохранение нынешней интенсивности боевых действий создает дополнительную нагрузку на систему комплектования российской армии.

На этом фоне сентябрьские показатели стали особенно показательными: более 46 тысяч заявленных потерь пришлись на месяц, когда российские войска одновременно столкнулись с украинскими контратаками и потерей позиций на отдельных участках фронта.

ISW подчеркивает, что оперативные результаты российской армии необходимо оценивать с учетом неопределенности вокруг точных сроков украинских территориальных успехов. Однако общая тенденция, по данным института, остается заметной: российские потери растут, тогда как темпы продвижения существенно снизились.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия готовит пополнение: сколько тысяч призывников направят в войска этой осенью.



