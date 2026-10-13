Рекордная атака РФ на Киевщину: страшный огонь накрыл четыре района, есть жертвы

За прошедшие сутки российские войска продолжали атаковать Киевскую область. В результате обстрелов погиб один человек, еще трое жителей получили травмы. Разрушение и повреждение зафиксировано в четырех районах региона. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

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Всего из-за вражеских ударов пострадал 21 объект. Среди поврежденного имущества — 11 частных домовладений, четыре транспортных средства, административные помещения, дом культуры, учебное заведение, складское здание и объект инфраструктуры.

В Броварском районе российская атака повредила два частных дома и автомобиль. В Бучанском районе зафиксировали разрушение девяти частных домовладений, двух транспортных средств и складского сооружения.

В Белоцерковском районе повреждения получили административное здание, дом культуры, учебное заведение и автомобиль. В то же время в Фастовском районе в результате российского удара пострадал объект инфраструктуры.

Отдельно сообщалось о пожаре, вспыхнувшем в складском здании в Бучанском районе после атаки российских беспилотников. По информации главы КМВА Тимура Ткаченко, на место происшествия прибыли подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели работали над ликвидацией возгорания.

По предварительным данным, прямо на месте пожара погибших и пострадавших не было. В то же время, общие последствия российских атак на Киевщину за сутки включают одного погибшего человека и трех травмированных жителей области.

Портал "Комментарии" уже писал, что договоренности между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным относительно нефти могут иметь не только экономический, но и политический подтекст. Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко считает, что Кремль может пытаться использовать заинтересованность американского президента в выгодных бизнес-проектах, чтобы влиять на его решение по Украине.