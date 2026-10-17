Реактивные «Шахеды» теряют преимущество: Зеленский раскрыл, кто сбивает большинство дронов РФ

Украинская авиация остается наиболее эффективным средством противодействия российским реактивным дронам типа "Шахед". По словам президента Владимира Зеленского, на ее счет приходится от 55% до 60% сбитых беспилотников этого типа. Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский отметил, что Украина усиливает возможности истребителей F-16, в частности увеличивает запасы 20-миллиметровых боеприпасов. По его словам, ранее достигнутые договоренности с Министерством обороны позволяют получать необходимое количество снарядов, эффективность которых президент оценил положительно.

"Сегодня 55-60% всех сбитых реактивных "Шахедов" приходится на долю авиации. Это удачное решение, оно работает", — заявил Зеленский.

При этом украинская сторона рассчитывает расширить арсенал средств перехвата. Президент сообщил, что в противодействии дронам начинают задействовать недорогие ракеты. Часть таких средств Украина ожидает от международных партнеров, кроме того, речь идет и об отечественных разработках.

Еще одним элементом противовоздушной обороны становятся специальные турельные установки. По словам Зеленского, их уже насчитываются десятки, а количество таких систем планируют увеличивать.

Реактивные беспилотники представляют дополнительную сложность для ПВО из-за высокой скорости, поэтому поиск эффективных и одновременно экономически оправданных способов перехвата имеет особое значение. Использование авиации, ракет и турелей позволяет формировать несколько уровней противодействия воздушным угрозам.

Заявление президента свидетельствует о том, что Украина делает ставку не на одно решение, а на сочетание различных средств. В ближайшее время усиление боекомплекта F-16 и поступление новых систем могут расширить возможности борьбы с российскими реактивными дронами. Конкретные сроки поставок ракет и дальнейшего наращивания турельных установок Зеленский не уточнил.

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