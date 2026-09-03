В ночь на 3 сентября российские войска атаковали Одессу , применив беспилотники. Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке. В результате атаки повреждены квартиры и автомобили, а количество пострадавших возросло до 17 человек . Среди пострадавших есть дети.

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Воздушная тревога в Одесском районе ночью объявлялась несколько раз. В частности, очередной сигнал опасности раздался уже под утро – тревога продолжалась с 05:17 до 05:32. Перед этим военные предупреждали жителей региона об угрозе применения реактивных беспилотников .

Серьезные повреждения в результате ночной атаки получил 21-этажный жилой дом . По информации руководителя Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, разрушения зафиксированы сразу на нескольких этажах высотки.

В частности, в результате удара повреждены квартиры с 10-го по 17-й этаж . Разрушения также получили автомобили, которые были припаркованы возле дома.

Первоначально информация о масштабах последствий атаки уточнялась, однако впоследствии стало известно, что количество потерпевших увеличилось. Всего в результате российского удара пострадали 17 человек, среди которых трое детей .

"В результате ночной вражеской атаки пострадали 17 человек, среди них — трое детей. Всем оказывается необходимая помощь", — сообщил Сергей Лысак.

На месте русского удара работают соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, в то же время уточняются масштабы повреждений жилого дома и другого имущества.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь прибег к традиционным тезисам кремлевской пропаганды, выдвинув безосновательные обвинения в адрес Украины и заявив о якобы распространении в стране "нацистской идеологии". Об этом глава российского МИД заявил во время выступления на лектории в рамках Восточного экономического форума.