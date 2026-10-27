Разрушить переправу не так просто: в ВСУ объяснили, чем на самом деле РФ ударила по Южному мосту

Несколько российских баллистических ракет, запущенных во время атаки на Киев в ночь с 26 на 27 октября, попали в Южный мост. При этом полностью разрушить такое сооружение значительно сложнее, чем может показаться. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Удар по Южному мосту. Фото: из открытых источников

По его словам, в ходе удара Россия применила 16 баллистических ракет типа "Искандер-М" либо зенитных ракет С-400, используемых для поражения наземных целей. Часть из них была направлена по мосту.

Игнат отметил, что поврежденные конструкции и дорожное полотно при необходимости можно восстанавливать, однако ремонт требует времени и создает дополнительные неудобства для жителей столицы. Точный характер повреждений и типы ракет, попавших в объект, должны установить специалисты, работающие непосредственно на месте.

По словам представителя Воздушных сил, с 14 октября это уже четвертый массированный удар баллистическими ракетами по Киеву. При этом российские войска, как отметил Игнат, изменили тактику применения такого вооружения: вместо одной атаки за ночь удары все чаще распределяются по нескольким волнам.

Баллистические ракеты также применяются одновременно с атаками беспилотников, включая аппараты с реактивными и обычными двигателями. Во время последнего удара, по данным Игната, Россия использовала 69 реактивных дронов, из которых 56 были уничтожены.

Представитель Воздушных сил обратил внимание, что сведения об ударах быстро распространяются в социальных сетях, где российская сторона активно обсуждает повреждения киевского моста. Однако окончательные выводы о масштабах разрушений нельзя делать только по фотографиям и сообщениям в интернете.

Удары по транспортной инфраструктуре создают дополнительные риски для города, но степень повреждения Южного моста и сроки возможного восстановления зависят от результатов технического обследования. Полная картина последствий атаки требует официальных данных профильных специалистов.

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