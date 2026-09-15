logo

BTC/USD

76428

ETH/USD

2449.63

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ранее подобные заявления были провальными: Трампа жестко разнесли за новое обещание по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Ранее подобные заявления были провальными: Трампа жестко разнесли за новое обещание по Украине

Владимир Фесенко призвал осторожно относиться к заявлению Трампа о прекращении ударов по энергетике и предупредил о возможном повторении неудачного сценария.

15 сентября 2026, 10:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Заявление президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией по взаимному отказу от ударов по энергетической инфраструктуре пока не следует воспринимать как подтверждение реального перемирия. Отсутствие конкретных деталей и согласованного механизма выполнения договоренностей оставляет риск повторения предыдущего неудачного сценария. Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Ранее подобные заявления были провальными: Трампа жестко разнесли за новое обещание по Украине

Фото: из открытых источников

По его словам, заявления американского президента нередко опережают фактические результаты переговоров. Поэтому говорить о гарантированном прекращении атак на энергетические объекты еще рано.

"Так как Трамп — это Трамп. Я любое заявление Трампа воспринимаю очень сдержанно. Не надо его воспринимать как истину в последней инстанции, что все уже договорено, все сделано. Трамп живет в параллельной реальности", — пояснил Фесенко.

Политолог напомнил о предыдущей попытке договориться об ограничении ударов. Тогда Вашингтон отдельно контактировал с Киевом и Москвой, однако совместный документ так и не появился.

"Все сорвалось, потому что не было согласованного документа, американцы вели отдельно переговоры с россиянами, отдельно с нами. Вроде бы договорились, а в конце концов все сорвалось, россияне отказались это выполнять. Сейчас может быть похожая история", — предупредил эксперт.

Фесенко предполагает, что поспешное заявление Трампа может быть связано и с внутриполитическими интересами США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Одним из важных для американцев вопросов остаются цены на топливо.  

"Для него важно объявить об этом, потому что он надеется, что как с ценами на нефть, когда он неоднократно делал заявления о прекращении огня и это имело эффект — снижение цены на нефть. Сейчас он надеется на такой же эффект", — отметил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в Украине необходимо сменить не только руководителя Офиса генерального прокурора, а сам принцип его назначения. Без прозрачного конкурса новый глава ведомства рискует остаться политически зависимым от Банковой, независимо от того, кто именно вступит в должность. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости