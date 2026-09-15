Ранее подобные заявления были провальными: Трампа жестко разнесли за новое обещание по Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией по взаимному отказу от ударов по энергетической инфраструктуре пока не следует воспринимать как подтверждение реального перемирия. Отсутствие конкретных деталей и согласованного механизма выполнения договоренностей оставляет риск повторения предыдущего неудачного сценария. Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, заявления американского президента нередко опережают фактические результаты переговоров. Поэтому говорить о гарантированном прекращении атак на энергетические объекты еще рано.

"Так как Трамп — это Трамп. Я любое заявление Трампа воспринимаю очень сдержанно. Не надо его воспринимать как истину в последней инстанции, что все уже договорено, все сделано. Трамп живет в параллельной реальности", — пояснил Фесенко.

Политолог напомнил о предыдущей попытке договориться об ограничении ударов. Тогда Вашингтон отдельно контактировал с Киевом и Москвой, однако совместный документ так и не появился.

"Все сорвалось, потому что не было согласованного документа, американцы вели отдельно переговоры с россиянами, отдельно с нами. Вроде бы договорились, а в конце концов все сорвалось, россияне отказались это выполнять. Сейчас может быть похожая история", — предупредил эксперт.

Фесенко предполагает, что поспешное заявление Трампа может быть связано и с внутриполитическими интересами США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Одним из важных для американцев вопросов остаются цены на топливо.

"Для него важно объявить об этом, потому что он надеется, что как с ценами на нефть, когда он неоднократно делал заявления о прекращении огня и это имело эффект — снижение цены на нефть. Сейчас он надеется на такой же эффект", — отметил Фесенко.

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