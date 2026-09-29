Ракеты РФ исчезли не просто так: эксперт предупредил о новой страшной эскалации Кремля

Россия может готовиться к новой волне массированных ударов по украинской критической инфраструктуре зимой. Вероятно, Москва накапливает ракетный ресурс, чтобы в будущем атаковать объекты энергетики, тепло- и водоснабжения. Такую оценку в эфире программы "Что дальше?" на Эспрессо озвучил военный аналитик, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман.

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В то же время, сейчас российские войска активно используют против Киева реактивные "Шахеды". По словам эксперта, их запускают небольшими группами по несколько беспилотников, однако такие атаки могут фактически растягиваться на весь день. Цель, как считает Гетьман, состоит в создании постоянного напряжения и усложнении нормальной работы столицы.

"Зачем это делается? Для того чтобы пытаться максимально парализовать работу города", — пояснил аналитик.

Из-за длительных воздушных тревог могут возникать перебои в работе магазинов, транспорта и других городских сервисов. При этом Гетман обратил внимание, что Россия в последнее время применяет меньше ракет. По его мнению, это может быть связано с подготовкой к предстоящим массированным атакам.

"Ракеты пока мы особо не видим. Скорее всего, ракеты пытаются накопить россияне для того, чтобы делать массовые удары по нашей энергетике, по тепло-, водоснабжению, водоотводу", — отметил Гетьман.

Он также назвал нынешнюю тактику РФ поэтапной: вместо одного масштабного налета враг поддерживает длительные атаки небольшими группами. Отдельной проблемой остаются реактивные дроны, которые сложнее перехватывать.

По словам Гетьмана, украинские дроны-перехватчики уже проходят этап подготовки к более масштабному производству. Именно увеличение их количества, по мнению аналитика, может улучшить эффективность противодействия скоростным БПЛА.

"Образцы уже есть, производство уже отлажено, осталось масштабировать", — добавил он.



Портал "Комментарии" уже писал , что Россия продолжает наращивать возможности для атак по Украине с применением беспилотников. По информации мониторинговых ресурсов, ночью оккупанты доставили значительную партию реактивных БПЛА на пусковую позицию вблизи села Цимбулово в Орловской области РФ. Расстояние от этой локации до территории Украины составляет примерно 160-180 км по прямой.