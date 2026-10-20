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Ракеты оставили свой след: что произошло с жилыми домами в Житомире после обстрелов

Сколько домов, поврежденных российскими обстрелами, отремонтировали в Житомире

20 октября 2026, 17:31
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Кречмаровская Наталия

Российские войска с самого начала полномасштабного вторжения обстреливают жилые дома. Портал "Комментарии" узнал, сколько жилых объектов было разрушено и повреждено в Житомире и сколько удалось отремонтировать.

Ракеты оставили свой след: что произошло с жилыми домами в Житомире после обстрелов

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

В Житомирском городском совете отметили, что полномасштабное военное вторжение России в Украину повлекло за собой значительные разрушения жилищного фонда города. В результате обстрелов по состоянию на 1 октября 2026 года были разрушены и повреждены жилые дома:

  • объекты жилого фонда, разрушенные 19 (два многоквартирных жилых дома и 17 частных жилых домов).

За этот период также получили разную степень повреждения 275 многоквартирных и 310 частных домов, сообщили в городском совете.

За указанный период из 275 поврежденных многоэтажных домов отремонтировано:

  • 20 (дома, которые получили комплексные повреждения) через программу "ВосстановиДОМ", разработанную в соответствии с Законом Украины "О Фонде энергоэффективности", на общую сумму 12 650 000 грн;

  • 178 (дома, в которых были повреждены окна и двери в местах общего пользования) восстановлены на средства местного бюджета на общую сумму 6 175 131 грн.

"В других многоквартирных домах повреждения получили непосредственно квартиры. Владельцы этих квартир, а также владельцы поврежденных частных домов получают компенсацию на ремонтные работы через программу "еВосстановление", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 16 октября было принято в обработку 315 заявлений о предоставлении компенсации на восстановление поврежденного жилья. Уже проработано 254 на общую сумму 28 103 676 грн.

Также принято в обработку 128 заявлений о предоставлении компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества. Из них 103 проработаны на общую сумму 95 993 689 грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты в Украине Путин приказал уничтожить.




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