Главная Новости Общество Война с Россией Ракеты будут лететь непрерывно: озвучено тревожное заявление о новых массированных ударах РФ
НОВОСТИ

Ракеты будут лететь непрерывно: озвучено тревожное заявление о новых массированных ударах РФ

По словам Богдана Долинца, главным сдерживающим фактором для РФ остаются производственные мощности.

29 мая 2026, 08:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Возможность России проводить массированные ракетные атаки по Украине напрямую зависит от темпов производства вооружения и накопления необходимого запаса боеприпасов. Именно оборонно-промышленный комплекс РФ определяет частоту масштабных обстрелов украинской территории, утверждает военный аналитик Богдан Долинце.

Фото: из открытых источников

По его словам, российская армия способна организовывать ориентировочно две масштабные ракетные атаки ежемесячно.

Эксперт отметил, что ежемесячно Россия может производить около 150 крылатых и баллистических ракет. Кроме того, для подготовки одного массированного удара оккупантам необходимо несколько дней – обычно от двух до четырех.

"Основной лимит — это производственные мощности, формирующие запас ракет. Этого хватает примерно на две большие операции в месяц", — пояснил Долинце.

Аналитик подчеркнул, что проведение таких атак требует тщательной подготовки. Российские военные должны определить потенциальные цели, продумать логистику, выбрать маршруты полета и провести программирование ракет перед запуском.

После совершения масштабного обстрела РФ не может сразу повторить аналогичную атаку, поскольку ей нужно время для восстановления запасов ракет и дронов. Именно поэтому между большими ушибами обычно проходит несколько недель.

Тем временем Европейский Союз заявил о продолжении работы в Украине, несмотря на угрозы со стороны России. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что европейские представители будут оставаться в Киеве и не планируют сворачивать свою деятельность даже на фоне ужесточения российских атак.  

"Комментарии" уже писали , что Российские кафиры продолжают подготовку к очередной волне массированного ракетного удара по территории Украины. Об этом сообщает мониторинговый канал "еРадар", ссылаясь на наблюдение за активностью российской стратегической авиации в течение суток.



Источник: https://t.me/kyivtv/131126
