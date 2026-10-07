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Ракетный кулак против отдельных объектов: как изменилась тактика врага во время последней массированной атаки

Новые приоритеты врага: аналитики объяснили, почему Россия направила массу крылатых ракет на ограниченное количество целей

7 октября 2026, 14:54
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Недилько Ксения

Российские войска, вероятно, просмотрели свой подход к организации и проведению масштабных воздушных нападений на Украину. Анализируя характер последних обстрелов, профильные аналитики и мониторинговые сообщества отмечают, что оккупанты начали фокусировать максимальную огневую мощь на критически малом количестве локаций, отказавшись от прежней практики хаотического распыления сил.

Ракетный кулак против отдельных объектов: как изменилась тактика врага во время последней массированной атаки

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В частности, специалисты зафиксировали четкое распределение средств поражения по конкретным географическим векторам.

"Балистика была направлена на несколько конкретных объектов, – сообщают в мониторинговых каналах, описывая структуру ночного налета. — Крылатые ракеты: основными направлениями движения стали Кременчуг, Александрия и Прилуки".

При этом эксперты обратили внимание на аномально низкую активность беспилотной авиации. Они подчеркнули, что количество задействованных дронов оказалось относительно скромным, если сравнивать его с размахом предыдущих масштабных операций врага. Такой шаг может указывать на то, что захватчики гибко корректируют пропорции между типами вооружения, учитывая расположение выбранных мишеней.

Специалисты также спрогнозировали возможное развитие событий для тех регионов, которые находятся дальше линии фронта и границ с РФ.

"Во время ударов по западу Украины враг может задействовать гораздо больше ударных БпЛА, — предполагают аналитики, добавляя, что таким образом противник будет пытаться обойти технические лимиты собственного оружия: — На тех направлениях, где использование баллистики ограничено дальностью и местами пусков, беспилотники могут использоваться в качестве компенсатора.

В то же время в мониторинговых сообществах призывают воздерживаться от поспешных обобщений, ведь для окончательных выводов нужно более длительное время наблюдений.

"Важно: одна атака еще не свидетельствует об окончательном переходе к новой установившейся тактике, — резюмируют авторы анализа, призывая к информационной гигиене. — Это лишь предварительная оценка, требующая верификации во время последующих обстрелов".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ заявило, что нанесло удары по предприятиям, где якобы изготовляли ракеты "Фламинго". При этом украинские спасатели отчитываются, что уже погибли многие мирные люди, которые спали в своих домах.



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