Украина рискует недополучить 365 млн евро или около 18 млрд грн финансовой помощи от Европейского Союза из-за задержки с принятием Антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы. В то же время из-за дефицита средств государство уже заблокировало возврат налога на добавленную стоимость (НДС) компаниям-экспортерам на аналогичную сумму. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк от фракции "Голос".

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По его словам, Верховная Рада планировала рассмотреть соответствующий документ 13 октября, однако его снова убрали с повестки дня.

Железняк подчеркнул, что исполнение антикоррупционных обязательств связано с получением европейского финансирования. По его оценке, 365 млн евро, предусмотренных ЕС в рамках соответствующих договоренностей, эквивалентны примерно 18 млрд грн.

"С сегодняшнего дня сняли Антикоррупционную стратегию, за которую Европейский Союз с 1 октября давал 365 млн евро. Давайте посчитаем это на гривне. Это получается как раз 18 миллиардов гривен, которые вы задолжали бизнесу и не можете вернуть", — заявил депутат.

Речь идет о законопроекте №15230-д, определяющем приоритеты государственной антикоррупционной политики на следующие пять лет. По приведенным данным, сначала Украина должна была выполнить это обязательство до конца второго квартала 2026 года, а затем срок перенесли на третий квартал. Однако до 30 сентября документ так и не был принят.

Задержка имеет и экономические последствия. Из-за нехватки бюджетных средств правительство заблокировало возврат экспортерам НДС на 18 млрд грн, что ограничивает доступ бизнеса к оборотным средствам.

"Нежелание принимать достаточно декларативный антикоррупционный документ привело к тому, что у бизнеса заблокировали оборотные деньги на 18 миллиардов", — подчеркнул Железняк.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр обороны Германии Борис Писториус считает, что договоренность президента США Дональда Трампа относительно российского дизельного горючего может иметь негативные политические последствия для самого американского лидера. По его мнению, решение Вашингтона связано с внутренним давлением накануне промежуточных выборов в Конгресс, однако попытка найти выход из-за внешней политики может обернуться против Трампа.