Работать или спасаться: правительство снова изменило правила для желтой тревоги

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Кречмаровская Наталия
Правительство обновляет правила работы бизнеса в период желтого уровня воздушной тревоги. Об этом заявил премьер Сергей Корецкий и подчеркнул, что приоритет по-прежнему – безопасность людей. При этом он отметил, что нельзя допустить остановки экономики и жизнедеятельности страны.
Дрон. Иллюстративное фото
По его словам, два месяца тому назад Кабмин инициировал эти изменения. Однако, отметил, значительная часть предприятий даже не начала выполнять базовые требования по безопасности людей. Поэтому правительство наработало новые решения:
1. Увеличивают период для устройства укрытий или безопасных пространств. Возможностей для закупки мобильных конструкций, по мнению Корецкого, достаточно.
2. Требования к укрытиям будут зависеть от количества работников и посетителей, одновременно находящихся на объекте. Детальнее об этом должны проинформировать специалисты Минэкономики и МВД.
3. Укрытие не обязательно должно быть на собственной территории предприятия.
По его словам, до 4 марта военные администрации соберут данные о выполнении требований. Последующие решения, подытожил он, будут приняты по результатам.
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