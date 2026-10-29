Работать или спасаться: правительство снова изменило правила для желтой тревоги

Правительство обновляет правила работы бизнеса в период желтого уровня воздушной тревоги. Об этом заявил премьер Сергей Корецкий и подчеркнул, что приоритет по-прежнему – безопасность людей. При этом он отметил, что нельзя допустить остановки экономики и жизнедеятельности страны.

Дрон. Иллюстративное фото

По его словам, два месяца тому назад Кабмин инициировал эти изменения. Однако, отметил, значительная часть предприятий даже не начала выполнять базовые требования по безопасности людей. Поэтому правительство наработало новые решения:

1. Увеличивают период для устройства укрытий или безопасных пространств. Возможностей для закупки мобильных конструкций, по мнению Корецкого, достаточно.

"Отсрочка не означает отмены требований. Безопасность людей должна быть в приоритете. Это может быть самое простое безопасное пространство, мобильное укрытие или информирование о расположении и доступ к ближайшему подземному укрытию", — пояснил премьер.

2. Требования к укрытиям будут зависеть от количества работников и посетителей, одновременно находящихся на объекте. Детальнее об этом должны проинформировать специалисты Минэкономики и МВД.

3. Укрытие не обязательно должно быть на собственной территории предприятия.

"Можно пользоваться укрытием рядом, если оно имеет достаточную емкость. В то же время люди должны четко знать, где оно расположено", — отметил глава правительства.

По его словам, до 4 марта военные администрации соберут данные о выполнении требований. Последующие решения, подытожил он, будут приняты по результатам.

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