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«Пятый год войны, а наверху с**ть доложить»: в России бьют тревогу из-за катастрофы на фронте

Паника в Z-сегменте: оккупанты жалуются на отсутствие дронов, ужасное обеспечение и тотальную ложь генералитета

29 сентября 2026, 16:03
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Недилько Ксения

В российском информационном пространстве вспыхнула очередная волна паники и взаимных обвинений из-за резкого ухудшения ситуации для оккупационных войск на фронте. Российские пропагандистские ресурсы и военные блоггеры открыто признают массовое попадание своих солдат в плен, тотальный коллапс логистики и призывают Кремль немедленно изменить информационную политику, не имеющую ничего общего с реальностью.

«Пятый год войны, а наверху с**ть доложить»: в России бьют тревогу из-за катастрофы на фронте

Пленные РФ на Лиманском направлении. Фото: Третий АК

В частности автор канала "Говори руководство" в довольно экспрессивной и нецензурной форме описал катастрофическое положение на передовой. По его словам, российские военные массово оказываются в руках ВСУ вовсе не из-за нежелания воевать.

"Вы хотя бы отдаете себе отчет, какое огромное количество наших пацанов уже оказалось в плену? — возмущается пропагандист, подчеркивая полную беспомощность командования: — Это происходит исключительно из-за того, что на позициях полностью отсутствует связь, нет адекватной логистики, а также не хватает элементарных дронов, которые могли бы доставить бойцам хоть воду и пищу".

«Пятый год войны, а наверху с**ть доложить»: в России бьют тревогу из-за катастрофы на фронте - фото 2

По словам автора, солдаты вынуждены целыми сутками сидеть в окопах без капли воды, в то время как украинская армия ведет крайне жесткие и успешные боевые действия. Главной причиной неудач он называет отсутствие современного материально-технического обеспечения, поскольку на фронт поставляют только патроны, игнорируя потребность в БПЛА и средствах РЭБ. Отдельную ярость у Z-блогера вызывает миллиардное собрание тыловых фондов, результатов которого на передовой никто не видит, а также тотальная ложь высшего руководства.

"Почему мы так катастрофически теряем личный состав? — задает риторический вопрос оккупант и сам же на него отвечает: — Да потому, что на пятом году войны верхушка банально сцеит доложить руководству, что у нас на самом деле ихера нет! Генералы боятся получить прожог и потерять свои уютные кресла, поэтому предпочитают просто молчать и сидеть ровно".

Эти панические настроения подхватил и один из самых больших российских пропагандистских каналов "Два майора". Авторы ресурса констатируют, что на фоне реальных кадров с большим количеством пленных россиян, распространяющихся по сети, замылять глаза собственному населению становится все труднее. Пропагандисты требуют от руководства РФ немедленно прекратить транслировать вымышленные победы.

«Пятый год войны, а наверху с**ть доложить»: в России бьют тревогу из-за катастрофы на фронте - фото 2
«Пятый год войны, а наверху с**ть доложить»: в России бьют тревогу из-за катастрофы на фронте - фото 2

"В этой ситуации журналистам будет чрезвычайно сложно объяснить людям, как так произошло, — сетуют авторы канала, критикуя государственную пропаганду: — Вместо реального анализа тяжелых боев в наших медиа уже месяц подряд царят сплошные шапкозакидательские настроения, будто мы снова "берем Киев"".

Военные аналитики РФ призывают немедленно пересмотреть информационную стратегию и прекратить обесценивать действия противника. Они вынуждены признать, что Силы обороны Украины – это не "сброд с ржавыми винтовками Мосина", а прекрасно подготовленный, мотивированный и оснащенный по последнему слову мировой техники враг, столкновение с которым вращается для оккупантов колоссальными потерями.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Третий армейский корпус хитростью атаковал узел связи противника, использовав старые советские БТРы и превратив их в НРК со взрывчаткой.



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