«Пятый год войны, а наверху с**ть доложить»: в России бьют тревогу из-за катастрофы на фронте

В российском информационном пространстве вспыхнула очередная волна паники и взаимных обвинений из-за резкого ухудшения ситуации для оккупационных войск на фронте. Российские пропагандистские ресурсы и военные блоггеры открыто признают массовое попадание своих солдат в плен, тотальный коллапс логистики и призывают Кремль немедленно изменить информационную политику, не имеющую ничего общего с реальностью.

Пленные РФ на Лиманском направлении. Фото: Третий АК

В частности автор канала "Говори руководство" в довольно экспрессивной и нецензурной форме описал катастрофическое положение на передовой. По его словам, российские военные массово оказываются в руках ВСУ вовсе не из-за нежелания воевать.

"Вы хотя бы отдаете себе отчет, какое огромное количество наших пацанов уже оказалось в плену? — возмущается пропагандист, подчеркивая полную беспомощность командования: — Это происходит исключительно из-за того, что на позициях полностью отсутствует связь, нет адекватной логистики, а также не хватает элементарных дронов, которые могли бы доставить бойцам хоть воду и пищу".

По словам автора, солдаты вынуждены целыми сутками сидеть в окопах без капли воды, в то время как украинская армия ведет крайне жесткие и успешные боевые действия. Главной причиной неудач он называет отсутствие современного материально-технического обеспечения, поскольку на фронт поставляют только патроны, игнорируя потребность в БПЛА и средствах РЭБ. Отдельную ярость у Z-блогера вызывает миллиардное собрание тыловых фондов, результатов которого на передовой никто не видит, а также тотальная ложь высшего руководства.

"Почему мы так катастрофически теряем личный состав? — задает риторический вопрос оккупант и сам же на него отвечает: — Да потому, что на пятом году войны верхушка банально сцеит доложить руководству, что у нас на самом деле ихера нет! Генералы боятся получить прожог и потерять свои уютные кресла, поэтому предпочитают просто молчать и сидеть ровно".

Эти панические настроения подхватил и один из самых больших российских пропагандистских каналов "Два майора". Авторы ресурса констатируют, что на фоне реальных кадров с большим количеством пленных россиян, распространяющихся по сети, замылять глаза собственному населению становится все труднее. Пропагандисты требуют от руководства РФ немедленно прекратить транслировать вымышленные победы.

"В этой ситуации журналистам будет чрезвычайно сложно объяснить людям, как так произошло, — сетуют авторы канала, критикуя государственную пропаганду: — Вместо реального анализа тяжелых боев в наших медиа уже месяц подряд царят сплошные шапкозакидательские настроения, будто мы снова "берем Киев"".

Военные аналитики РФ призывают немедленно пересмотреть информационную стратегию и прекратить обесценивать действия противника. Они вынуждены признать, что Силы обороны Украины – это не "сброд с ржавыми винтовками Мосина", а прекрасно подготовленный, мотивированный и оснащенный по последнему слову мировой техники враг, столкновение с которым вращается для оккупантов колоссальными потерями.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Третий армейский корпус хитростью атаковал узел связи противника, использовав старые советские БТРы и превратив их в НРК со взрывчаткой.