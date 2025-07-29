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Путину уже не поможет и Китай: стало известно о невиданных последствиях войны для России

Металлургическая и угольная отрасли стремительно приходят в упадок, а ведущие сталелитейные предприятия оказались на грани остановки.

29 июля 2025, 08:55
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Клименко Елена

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что ситуация на фронте оказывает решающее влияние на внутреннее состояние РФ. Эффективные удары ВСУ парализовали авиасообщение, железную дорогу и нарушили критическую логистику окупантов. Но не менее серьезна экономическая составляющая.

Путину уже не поможет и Китай: стало известно о невиданных последствиях войны для России

Фото: 24 Канал

"Угольная и металлургическая отрасли стремительно приходят в упадок. Сталелитейные заводы — почти остановились", — отметил дипломат.

В сельском хозяйстве ситуация не лучше: техника изношена, а урожай 2025 года, вероятно, будет скудным.

"Собирать урожай просто нечем. Об автопроме вообще говорить не приходится. Хотя пропагандисты и говорят, что заводы работают, но их продукция никому не нужна", — пояснил Огрызко.

Население все чаще предпочитает китайские товары. Логистика между регионами нарушена, транспорт не работает полноценно, что только усугубляет экономическую дезинтеграцию страны.

"Россия фрагментируется — рушатся внутренние связи, останавливаются инвестиции, банки теряют доходы", — добавил он.

Огрызко считает, что Путин и дальше будет искать поддержки в Китае, но эта "парадная дипломатия" не дает практических результатов.

"Китай держит Россию в состоянии полужизни, чтобы управлять процессами и извлекать выгоду. Если Путин осознает, что Трамп может реально ввести санкции, тогда, возможно, что-то изменится", — подытожил дипломат.

Как уже писали "Комментарии", на протяжении нескольких месяцев украинские защитники сдерживали атаки российских войск на стратегически важный Покровск, массово уничтожая силы противника с помощью дронов-камикадзе. Однако в последнее время ситуация обострилась: впервые за длительный период русские войска прорвали украинскую оборону и смогли зайти в черту города. Об этом сообщает Reuters.



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Источник: https://24tv.ua/zhittya-rosiyi-staye-nesterpnim-yaki-problemi-vzhe-vinikli_n2880574
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