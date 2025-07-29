Путину уже не поможет и Китай: стало известно о невиданных последствиях войны для России

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что ситуация на фронте оказывает решающее влияние на внутреннее состояние РФ. Эффективные удары ВСУ парализовали авиасообщение, железную дорогу и нарушили критическую логистику окупантов. Но не менее серьезна экономическая составляющая.

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"Угольная и металлургическая отрасли стремительно приходят в упадок. Сталелитейные заводы — почти остановились", — отметил дипломат.

В сельском хозяйстве ситуация не лучше: техника изношена, а урожай 2025 года, вероятно, будет скудным.

"Собирать урожай просто нечем. Об автопроме вообще говорить не приходится. Хотя пропагандисты и говорят, что заводы работают, но их продукция никому не нужна", — пояснил Огрызко.

Население все чаще предпочитает китайские товары. Логистика между регионами нарушена, транспорт не работает полноценно, что только усугубляет экономическую дезинтеграцию страны.

"Россия фрагментируется — рушатся внутренние связи, останавливаются инвестиции, банки теряют доходы", — добавил он.

Огрызко считает, что Путин и дальше будет искать поддержки в Китае, но эта "парадная дипломатия" не дает практических результатов.

"Китай держит Россию в состоянии полужизни, чтобы управлять процессами и извлекать выгоду. Если Путин осознает, что Трамп может реально ввести санкции, тогда, возможно, что-то изменится", — подытожил дипломат.

Как уже писали "Комментарии", на протяжении нескольких месяцев украинские защитники сдерживали атаки российских войск на стратегически важный Покровск, массово уничтожая силы противника с помощью дронов-камикадзе. Однако в последнее время ситуация обострилась: впервые за длительный период русские войска прорвали украинскую оборону и смогли зайти в черту города. Об этом сообщает Reuters.