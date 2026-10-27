Путину умышленно позволяют уничтожать все в Украине: союзников жестко раскритиковали после удара РФ

После российского удара по университетскому кампусу количество пострадавших возросло до 12. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении атак на энергетику, логистику и городскую инфраструктуру и отметил необходимость своевременных поставок ракет для ПВО.

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Число пострадавших в результате российского удара по кампусу университета и прилегающей территории возросло до 12 человек. Пятеро из них – студенты и сотрудники учебного заведения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последствия массированной атаки.

По его словам, Россия нанесла повторный удар баллистическими ракетами, когда экстренные службы помогали пострадавшим и ликвидировали последствия первого попадания. Всего за ночь русские войска применили 16 баллистических ракет и более 280 беспилотников.

Зеленский сообщил о погибших и попаданиях в Киеве, в частности в районе Южного моста. Под ударами оказались Киевская, Винницкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Херсонская и Черновицкая области.

Президент назвал подобные атаки серьезной эскалацией российской кампании против украинской логистики. По его словам, основными целями россиян остаются энергетические объекты, транспортная инфраструктура и гражданская застройка.

Отдельно глава государства обратил внимание на задержки со снабжением ракет-перехватчиками для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Он подчеркнул, что несвоевременная военная помощь ослабляет защиту Украины и создает для России дополнительные возможности наносить удары.

"Каждая такая задержка — это новое российское попадание в тот или иной объект", — заявил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украина обратилась в Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию с просьбой передать часть запасов ракет-перехватчиков для усиления противовоздушной обороны. Киев предлагает партнерам рассмотреть возможность передать 10% имеющихся боеприпасов, а затем компенсировать их за счет будущих поставок по уже заключенным контрактам.