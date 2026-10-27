logo

BTC/USD

79797

ETH/USD

2312.88

USD/UAH

45.54

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путину умышленно позволяют уничтожать все в Украине: союзников жестко раскритиковали после удара РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину умышленно позволяют уничтожать все в Украине: союзников жестко раскритиковали после удара РФ

После повторного удара по району университета Зеленский призвал союзников усилить поддержку Украины и своевременно передавать ракеты Patriot и NASAMS.

27 октября 2026, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

После российского удара по университетскому кампусу количество пострадавших возросло до 12. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении атак на энергетику, логистику и городскую инфраструктуру и отметил необходимость своевременных поставок ракет для ПВО.

Путину умышленно позволяют уничтожать все в Украине: союзников жестко раскритиковали после удара РФ

Фото: из открытых источников

Число пострадавших в результате российского удара по кампусу университета и прилегающей территории возросло до 12 человек. Пятеро из них – студенты и сотрудники учебного заведения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последствия массированной атаки.

По его словам, Россия нанесла повторный удар баллистическими ракетами, когда экстренные службы помогали пострадавшим и ликвидировали последствия первого попадания. Всего за ночь русские войска применили 16 баллистических ракет и более 280 беспилотников.

Зеленский сообщил о погибших и попаданиях в Киеве, в частности в районе Южного моста. Под ударами оказались Киевская, Винницкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Херсонская и Черновицкая области.

Президент назвал подобные атаки серьезной эскалацией российской кампании против украинской логистики. По его словам, основными целями россиян остаются энергетические объекты, транспортная инфраструктура и гражданская застройка.

Отдельно глава государства обратил внимание на задержки со снабжением ракет-перехватчиками для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Он подчеркнул, что несвоевременная военная помощь ослабляет защиту Украины и создает для России дополнительные возможности наносить удары.  

"Каждая такая задержка — это новое российское попадание в тот или иной объект", — заявил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украина обратилась в Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию с просьбой передать часть запасов ракет-перехватчиков для усиления противовоздушной обороны. Киев предлагает партнерам рассмотреть возможность передать 10% имеющихся боеприпасов, а затем компенсировать их за счет будущих поставок по уже заключенным контрактам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21532
Теги:

Новости

Все новости