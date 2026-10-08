На фоне новых попыток возобновить переговоры вопрос о том, готов ли Запад принять завершение войны на условиях Путина, снова выходит на первый план. Москва настаивает на условиях, включающих территориальные требования и другие политические уступки Украины, в то время как Киев и европейские партнеры заявляют о необходимости справедливого и продолжительного мира. Украинская Правда Может ли усталость от войны и желание Вашингтона получить дипломатический результат, заставить Запад согласиться на часть российских требований? Издание "Комментарии" узнало мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота ChatGPT , полное согласие Запада со всеми требованиями Путина кажется маловероятным, ведь такой шаг создал бы опасный прецедент для международной безопасности. Если военная сила позволяет великому государству добиваться поставленных целей, это может стать сигналом других авторитарных режимов. В то же время, западные страны могут рассматривать частичные компромиссы, направленные на прекращение активных боевых действий без формального принятия всех требований Кремля.

Главная сложность состоит в принципиальной разнице между позициями Москвы и Киева. Россия настаивает на территориальных, безопасных и геополитических требованиях, тогда как Украина стремится сохранить суверенитет, независимость и получить надежные гарантии от повторной агрессии. Поэтому Запад, скорее всего, будет искать баланс между поддержкой Киева и стремлением завершить боевые действия.

Чат-бот Grok убежден, что большинство западных стран осознают, что согласование на все требования Владимира Путина может иметь далеко идущие последствия для европейской безопасности. Если Россия выйдет из войны с ощущением победы и получит желаемые территориальные или политические уступки, это может стать опасным сигналом для других государств.

В то же время, на позицию западных политиков влияют усталость от длительной войны, финансовые расходы, внутренние политические проблемы и приближение избирательных кампаний. Часть политиков все более активно ищет возможность завершить боевые действия даже ценой определенных компромиссов. Дональд Трамп неоднократно отмечал необходимость быстрого завершения войны и может усиливать давление на Киев, добиваясь большей гибкости.

Чат-бот Gemini предполагает, что Запад вряд ли согласится безоговорочно принять все требования Владимира Путина. В то же время, это не исключает появления на переговорах вопроса об определенных уступках со стороны Украины. Важно различать компромисс по отдельным территориальным или вопросам безопасности и договоренность, которая фактически легитимизирует российскую агрессию и создает предпосылки для нового конфликта.

Наиболее реалистичным представляется сценарий, при котором Запад постарается влиять одновременно на обе стороны, убеждая Москву и Киев искать приемлемый формат завершения войны. В то же время, риск давления именно на Украину остается, особенно если для США быстрое прекращение боевых действий станет важным политическим результатом.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что, скорее всего, Запад продолжит искать формулу завершения войны, но вряд ли согласится на полную реализацию условий Путина. Более реалистичным выглядит сценарий сложных компромиссов и длительных переговоров, в ходе которых каждая из сторон будет вынуждена корректировать свои ожидания. Главная интрига состоит в том, где будет проходить граница между стремлением к миру и нежеланием создавать опасный прецедент для будущего мирового порядка.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский документ с якобы планом масштабной атаки по украинской энергетике вызывает серьезные вопросы. В нем говорится об использовании сотен дронов, более тысячи авиабомб и десятков баллистических ракет для поражения десятков объектов энергетической инфраструктуры Украины.