logo

BTC/USD

78024

ETH/USD

2289.62

USD/UAH

45.35

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путину будет мало и Донбассу: эксперт шокировал опасный сценарий для Украины до весны
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину будет мало и Донбассу: эксперт шокировал опасный сценарий для Украины до весны

Эксперт считает, что Кремль рассчитывает продолжать боевые действия, а возможность заморозки войны может зависеть от ситуации на фронте весной

2 ноября 2026, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Рассчитывать на скорейшее завершение войны путем переговоров пока не стоит. Такое мнение высказал эксперт Бюро по анализу политики Виктор Бобиренко, комментируя перспективы мирных договоренностей между Украиной и Россией. По его убеждению, российский президент Владимир Путин до сих пор считает, что может добиться своих целей путем продолжения боевых действий.

Путину будет мало и Донбассу: эксперт шокировал опасный сценарий для Украины до весны

Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание на заявления американского госсекретаря Марко Рубио, выражающего сомнения в возможности быстрого завершения войны дипломатическим путем. Бобиренко также подчеркнул, что даже передача России контроля над всем Донбассом, по его оценке, не обязательно удовлетворит Кремль.  

"Надо слушать Рубио. Он сомневается в возможности завершения российско-украинской войны путем переговоров в ближайшее время и предупреждает, что Россию не удовлетворит даже захват всего Донбасса. Поэтому вопрос демилитаризованной зоны сам по себе не означает, что Путин согласится остановиться", – отметил эксперт.

Бобиренко считает, что российский лидер продолжает рассчитывать на затяжную войну на истощение. Среди факторов, способных подталкивать Кремль к такому решению, он назвал ожидание благоприятной конъюнктуры на энергетических рынках, поддержку со стороны партнеров России и надежды на внутренние проблемы Украины.

По словам эксперта, в Кремле могут переоценивать свои возможности и недооценивать устойчивость Украины. Поэтому Путин, по его мнению, не спешит искать компромисс.  

Отдельно Бобиренко предположил, что если боевые действия будут продолжены в течение осенне-зимней кампании, вопрос о возможном замораживании войны может возникнуть весной. В то же время он подчеркнул, что многое будет зависеть от ситуации на фронте и способности Украины выдержать удары по тылу и инфраструктуре.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев отметил, что отношения Киева и Вашингтона при президентстве Дональда Трампа развиваются неравномерно: периоды сближения сменяются дипломатическими обострениями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8p3acN1mF8Q
Теги:

Новости

Все новости