Российские удары по гражданской инфраструктуре Киева могут усилить дискуссию об ответе Украины по объектам, обеспечивающим военный и экономический потенциал РФ. Такую оценку высказал политический эксперт Александр Бабак, комментируя массированную атаку России на украинские города.

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28 сентября российские дроны попали в частности в здание Национальной академии наук Украины и медицинский центр "Добробут" в Киеве. В результате атаки погибли и ранены.

Бабак считает, что характер российских ударов демонстрирует готовность Кремля продолжать давление на гражданское население. По его мнению, после таких атак Украина может усилить удары по российской инфраструктуре, используя, прежде всего, дальнобойные беспилотники.

"Зеленский сказал, что ответ обязательно будет. И этот ответ действительно будет. У России есть цели, которые мы можем поразить даже без баллистических ракет", — заявил эксперт.

Отдельно Бабак обратил внимание на энергетический сектор России. Он предположил, что Украина может сосредоточиться на объектах, от которых зависит функционирование российской экономики и промышленности. Ямало-Ненецкий автономный округ действительно является ключевым регионом для российской газодобычи: по данным региональных документов, на него приходится более 80% добычи газа РФ.

В то же время, наиболее дискуссионными остаются утверждения эксперта о конкретных последствиях возможных ударов по российской газовой инфраструктуре. Бабак считает, что масштабные атаки на энергетические и промышленные объекты могут создать для Москвы дополнительные экономические проблемы.

"Если на этот террор будет ответ, то он будет именно туда", — заявил Бабак, говоря о российской энергетической и промышленной инфраструктуре.

Портал "Комментарии" уже писал , что новый опрос Киевского международного института социологии свидетельствует, что коррупция остается одной из острейших проблем для украинцев. Политический эксперт Борислав Береза считает, что результаты исследования демонстрируют серьезный общественный запрос на изменения и не могут оставаться без внимания со стороны властей.