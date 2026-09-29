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Путина жестко накажут за окончание войны в Украине: на Западе шокировали громким заявлением

Владимир Путин опасается, что российское общество может потребовать от него ответственности за развязанную против Украины войну, а последствия такого сценария могут быть для него смертельными.

29 сентября 2026, 10:40
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин оказался в ситуации, когда завершение войны против Украины может создать серьезные политические и юридические риски. Такую оценку высказал генерал в отставке Роман Полко, бывший командир польского спецподразделения "ГРОМ", в эфире TVN24.

Путина жестко накажут за окончание войны в Украине: на Западе шокировали громким заявлением

Фото: портал "Комментарии"

По словам польского военного, российский президент зашел в войне настолько далеко, что возможность простого отступления для него фактически исчезла. Полко считает, что одним из главных факторов, влияющих на решение Кремля, является опасение по поводу последствий после завершения боевых действий.

"Путин сейчас спасает собственную жизнь, потому что зашел уже так далеко, что больше не может отступить", — заявил генерал.

Полко также провел параллель с ситуацией вокруг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его мнению, оба политика понимают, что после завершения боевых действий могут столкнуться с необходимостью отвечать за принятые решения и последствия войны.  

Генерал подчеркнул, что российское руководство не получило того результата, на который могло рассчитывать в начале полномасштабного вторжения. Война, которая, по начальным ожиданиям Москвы, должна была завершиться гораздо быстрее, длится уже несколько лет и сопровождается значительными потерями для России.  

Речь идет, в частности, о масштабных экономических затратах и человеческих потерях. Именно это может стать одним из факторов будущей внутренней ответственности российского руководства.

"Россия понесла огромные экономические потери, потери среди людей, и в конце концов общество привлечет его к ответственности за это", — сказал польский генерал.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия активно ищет новые уязвимые места Украины, поскольку предварительные удары по военным объектам и составам, по оценке военного эксперта Олега Жданова, не дали ожидаемого результата. Теперь Кремль пытается изменять цели и найти способ повлиять не только на ситуацию на фронте, но и на внутреннюю стабильность Украины.



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