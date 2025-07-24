Путина можно заставить срочно начать переговоры: названы четыре неожиданных фактора

Президент РФ Владимир Путин избегает прямого диалога с Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно прекращения войны, однако существуют рычаги, способные заставить Кремль сесть за стол переговоров. Об этом заявил бывший посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александр Левченко в эфире телеканала FREEДОМ.

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По словам дипломата, ключевым рычагом давления на РФ может стать инициатива президента США Дональда Трампа. Он предупредил, что если в течение 50 дней не будет установлено перемирие, то Соединенные Штаты введут 100% пошлины на торговлю с закупающими российские энергоносители государствами, прежде всего Китаем, Индией и Бразилией.

" При американских пошлинах в 100% на товары из Китая, Индии и Бразилии, они вряд ли смогут быть конкурентоспособными на рынке США. Такая инициатива — это подталкивание этих стран к тому, чтобы они в свою очередь подталкивали Россию к прекращению огня " , — пояснил Левченко.

Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам и прекращению огня, однако от Путина не поступает никаких сигналов. По его словам, заставить Кремль изменить позицию могут четыре фактора: провал наступления российской армии, активное поступление современного западного оружия в Украину, вступление в действие нового пакета санкций ЕС, а также четкая позиция США.

" Позиция Путина будет зависеть от того, как американская сторона будет реагировать на действия Кремля: либо пассивно будет ждать эти 50 дней, либо будет активно подталкивать Кремль к реальным переговорам", — отметил дипломат.

Несмотря на надежду на дипломатическое решение, Левченко не верит, что Путин согласится на встречу с Зеленским до истечения 50-дневного срока, установленного Трампом. Напротив, по его мнению, Кремль продолжит военную агрессию против мирных городов Украины.

"Нам-то понятно, кто такой Путин. Это диктатор, это ненадежный и агрессивный человек, представляющий опасность не только для Украины, но и для мирового сообщества", — подчеркнул дипломат.

Он также заявил, что именно нерешительность Запада позволяет Путину поступать так, как он хочет. Если же НАТО, США и Европа начнут жестко реагировать на его действия, Кремль изменит свое поведение — в том числе обстрелы мирного населения.

Как уже писали "Комментарии", отчет Financial Times подробно освещает визит Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента Украины, в Соединенные Штаты в июне 2025 года, который вместо ожидаемого усиления партнерства привел к ряду сложностей и обострил дипломатические отношения между двумя странами.