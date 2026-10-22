logo

BTC/USD

81963

ETH/USD

2403.57

USD/UAH

45.03

EUR/UAH

50.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путина можно мгновенно принудить к переговорам: к Трампу обратились с жестким ультиматумом
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина можно мгновенно принудить к переговорам: к Трампу обратились с жестким ультиматумом

Президент Украины заявил, что у Вашингтона есть санкционные инструменты для давления на Кремль, но не стал называть точную причину, почему их не применяют

22 октября 2026, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у президента США Дональда Трампа достаточно рычагов влияния, чтобы посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. По мнению украинского лидера, для этого Вашингтону следует усилить давление на Кремль и применить санкционные инструменты, уже находящиеся в распоряжении американских властей. Об этом Зеленский заявил в интервью The Diary Of A CEO, отвечая на вопрос о возможных путях завершения российско-украинской войны.

Путина можно мгновенно принудить к переговорам: к Трампу обратились с жестким ультиматумом

Фото: из открытых источников

"Трамп может очень легко усадить Путина за стол переговоров, потому что ему это нужно. То, как он говорит обо мне, — президенту Трампу нужно взять именно такую риторику по отношению к Путину", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также обратил внимание на возможность введения новых ограничений против России. По его словам, соответствующие санкционные меры уже поддержали Конгресс США, а решение по их применению зависит от дальнейших шагов американского президента.

В то же время, украинский лидер не стал утверждать, почему Трамп до сих пор не воспользовался этими инструментами в полной мере. Он предположил, что на позицию Вашингтона могут влиять разные факторы, в том числе возможные экономические договоренности, однако подчеркнул, что не владеет всей информацией.

Отдельно в интервью подняли вопросы американских промежуточных выборов и возможного влияния цен на энергоносители на решение Белого дома. Зеленский заметил, что США сами экспортируют энергоресурсы, а частные американские компании продолжают продавать их на внешних рынках.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня и готовность начать переговоры с Россией уже является значительным компромиссом со стороны Киева.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости