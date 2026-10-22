Путина можно мгновенно принудить к переговорам: к Трампу обратились с жестким ультиматумом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у президента США Дональда Трампа достаточно рычагов влияния, чтобы посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. По мнению украинского лидера, для этого Вашингтону следует усилить давление на Кремль и применить санкционные инструменты, уже находящиеся в распоряжении американских властей. Об этом Зеленский заявил в интервью The Diary Of A CEO, отвечая на вопрос о возможных путях завершения российско-украинской войны.

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"Трамп может очень легко усадить Путина за стол переговоров, потому что ему это нужно. То, как он говорит обо мне, — президенту Трампу нужно взять именно такую риторику по отношению к Путину", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также обратил внимание на возможность введения новых ограничений против России. По его словам, соответствующие санкционные меры уже поддержали Конгресс США, а решение по их применению зависит от дальнейших шагов американского президента.

В то же время, украинский лидер не стал утверждать, почему Трамп до сих пор не воспользовался этими инструментами в полной мере. Он предположил, что на позицию Вашингтона могут влиять разные факторы, в том числе возможные экономические договоренности, однако подчеркнул, что не владеет всей информацией.

Отдельно в интервью подняли вопросы американских промежуточных выборов и возможного влияния цен на энергоносители на решение Белого дома. Зеленский заметил, что США сами экспортируют энергоресурсы, а частные американские компании продолжают продавать их на внешних рынках.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня и готовность начать переговоры с Россией уже является значительным компромиссом со стороны Киева.