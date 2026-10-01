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Путин заявил о готовности завершить войну в Украине: назвал ключевые условия России

Владимир Путин заявил о готовности России завершить войну путём переговоров на условиях Кремля.

1 октября 2026, 22:20
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Slava Kot

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия якобы стремится как можно быстрее завершить войну против Украины путем мирных переговоров. Однако российский диктатор вновь озвучил ультимативные требования Москвы, среди которых нейтральный статус Украины и территориальные уступки в пользу РФ.

Путин заявил о готовности завершить войну в Украине: назвал ключевые условия России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что одной из главных целей России остается отказ Киева от вступления в НАТО.

"Нейтральный статус Украины остается одной из целей России", – сказал диктатор.

Отдельно глава Кремля призвал Украину согласиться на потерю оккупированных территорий. Путин заявил, что Россия якобы может "освободить" Донбасс быстрее, чем прогнозируют в Украине и Европе, и подверг сомнению целесообразность борьбы за территории.

"Россия хотела бы как можно быстрее прекратить "украинский конфликт", причем путем переговоров. Россия "освободит" Донбасс гораздо раньше, чем через 1,5-2 года, как считают в Украине и Европе. Если потеря территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них придираться?", — сказал Путин.

Заметим, что озвученные Путиным условия не являются новыми. Москва ранее не раз выдвигала Украине широкий перечень ультимативных требований для окончания войны. Среди ключевых российских требований Путин указывал вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Москва настаивает на нейтральном и внеблоковом статусе Украины, ограничении ее военного потенциала и ряде изменений во внутренней политике, "демилитаризацию" и "денацификацию".

Среди других требований России также звучали изменения по поводу статуса русского языка и религиозных организаций, а также отмена западных санкций, введенных против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин ответил на предложение временного перемирия с Украиной.



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