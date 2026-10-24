Путин замахнулся на новые территории Украины: в США раскрыли, чем опасна идея «исторической России»

Российский диктатор Владимир Путин продолжает настаивать на территориальных претензиях к Украине, используя тезисы об общей истории двух народов. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), изучившие последние заявления российского руководства.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

22 октября Путин назвал оккупированные украинские земли частью "исторической России". В тот же день он фактически отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского прекратить боевые действия по нынешней линии фронта.

По оценке ISW, за подобной риторикой может скрываться стремление Кремля закрепить претензии на значительно более обширные территории. Аналитики связывают понятие "исторической России" с концепцией так называемой "Новороссии" — неопределенного региона на юге и востоке Украины, который Москва пытается представить как исторически принадлежащий России.

Помимо Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в подобных российских представлениях фигурируют также Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

При этом Москва требует передать ей территории, которые российская армия пока не смогла захватить. Речь идет примерно о 20,5% Донецкой области, 24,5% Запорожской области, включая областной центр, и 30% Херсонской области, в том числе города Херсона.

В ISW считают, что позиция Путина свидетельствует об отсутствии готовности ограничиться компромиссным соглашением. Кремль продолжает добиваться заявленных военных целей, предполагающих серьезные уступки со стороны Киева.

Отказ поддержать прекращение огня по существующей линии фронта также указывает на нежелание Москвы просто зафиксировать нынешнее положение сторон.

Таким образом, заявления об "исторических территориях" могут служить обоснованием дальнейших притязаний России. По оценке аналитиков, потенциальный масштаб этих требований значительно шире отдельных районов Донбасса и создает дополнительные препятствия для мирного урегулирования.

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