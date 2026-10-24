logo

BTC/USD

80686

ETH/USD

2374.94

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин замахнулся на новые территории Украины: в США раскрыли, чем опасна идея «исторической России»
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин замахнулся на новые территории Украины: в США раскрыли, чем опасна идея «исторической России»

Кремль продолжает обосновывать территориальные претензии историческими аргументами и не ограничивает свои требования Донбассом

24 октября 2026, 09:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин продолжает настаивать на территориальных претензиях к Украине, используя тезисы об общей истории двух народов. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), изучившие последние заявления российского руководства.

Путин замахнулся на новые территории Украины: в США раскрыли, чем опасна идея «исторической России»

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

22 октября Путин назвал оккупированные украинские земли частью "исторической России". В тот же день он фактически отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского прекратить боевые действия по нынешней линии фронта.

По оценке ISW, за подобной риторикой может скрываться стремление Кремля закрепить претензии на значительно более обширные территории. Аналитики связывают понятие "исторической России" с концепцией так называемой "Новороссии" — неопределенного региона на юге и востоке Украины, который Москва пытается представить как исторически принадлежащий России.

Помимо Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в подобных российских представлениях фигурируют также Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

При этом Москва требует передать ей территории, которые российская армия пока не смогла захватить. Речь идет примерно о 20,5% Донецкой области, 24,5% Запорожской области, включая областной центр, и 30% Херсонской области, в том числе города Херсона.

В ISW считают, что позиция Путина свидетельствует об отсутствии готовности ограничиться компромиссным соглашением. Кремль продолжает добиваться заявленных военных целей, предполагающих серьезные уступки со стороны Киева.

Отказ поддержать прекращение огня по существующей линии фронта также указывает на нежелание Москвы просто зафиксировать нынешнее положение сторон.

Таким образом, заявления об "исторических территориях" могут служить обоснованием дальнейших притязаний России. По оценке аналитиков, потенциальный масштаб этих требований значительно шире отдельных районов Донбасса и создает дополнительные препятствия для мирного урегулирования.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский допустил заморозку войны, но выдвинул жесткое условие по оккупированным территориям.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-23-2026/
Теги:

Новости

Все новости