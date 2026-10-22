Путин взял опасную паузу: какой страшный план диктатора с переговорами после 10 ноября на столе

Россия предлагает возобновить переговоры по завершению войны против Украины после 10 ноября, когда станут известны результаты выборов в США. Москва хочет оценить, как изменится политическое положение президента Дональда Трампа, и насколько он сможет влиять на принятие решений. Об этом заявил заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко.

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По словам эксперта, результаты голосования могут повлиять на расклад сил в Конгрессе США, а значит, и на возможности американского президента продвигать договоренности с Россией. Кремль стремится понять, с какими политическими ограничениями столкнется Трамп и сможет ли он обеспечить реализацию возможных соглашений.

"Они хотят посмотреть, какие у Трампа будут реальные полномочия. Если он сохранит Сенат республиканским, у него будут одни возможности. Если обе палаты Конгресса будут контролировать демократы, вес президента существенно уменьшится. Соответственно, договариваться с ним придется иначе", — пояснил Потапенко.

В то же время Украина также ожидает результатов американских выборов. Однако, по словам эксперта, именно российская сторона предложила привязать возможное возобновление переговоров к дате после 10 ноября.

Потапенко подчеркнул, что пока нет принципиально новых договоренностей по завершению войны. Переговорные контакты происходили и раньше, однако конкретного согласия на встречу президентов Украины и России до сих пор не достигнуто.

"Заявления о встречах лидеров президент Зеленский делает постоянно, но конкретного ответа еще никогда не прозвучало. Согласования сейчас тоже не было", — отметил эксперт.

Изменилась преимущественно возможная локация контактов: вместо Стамбула или Женевы обсуждают Абу-Даби. В то же время Потапенко подчеркнул, что само изменение места встреч не свидетельствует о прорыве в переговорном процессе.

"То есть ничего принципиально нового не происходит", — подытожил он.

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