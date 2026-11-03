Путин все просчитал: в США раскрыли новую стратегию России против Украины

Россия усиливает ракетные и беспилотные атаки на Украину, рассчитывая сделать жизнь мирного населения невыносимой и заставить Киев пойти на уступки. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), изучившие изменение российской стратегии на фоне неудач на фронте.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценке экспертов, первоначальный расчет Владимира Путина заключался в медленном, но постоянном продвижении российских войск с надеждой, что Запад устанет поддерживать Украину раньше, чем Россия прекратит наступление. Однако украинские успехи на поле боя нарушили этот план. В сентябре и октябре 2026 года российская армия понесла почти 100 тысяч потерь, а территориальные приобретения за последние два месяца оказались отрицательными.

Теперь Кремль делает ставку на дальнобойные удары в преддверии зимы 2026-2027 годов. По данным ISW, российские атаки уже привели к гибели и ранениям более 7500 мирных жителей с начала 2026 года – почти на 50% больше, чем за весь 2025 год.

В октябре Россия также активизировала дневные обстрелы, нанеся не менее десяти таких ударов. Под прицелом оказываются торговые центры, энергетическая и другая гражданская инфраструктура.

Особенно тревожит аналитиков расширение географии атак на запад Украины и пункты пересечения границ с Молдовой, Румынией и Польшей. ISW считает, что таким образом Москва пытается одновременно нарушить логистику украинской экономики и запугать европейские страны, поддерживающие Киев.

Эксперты подчеркивают: ключевым условием противодействия российской стратегии остается усиление украинской ПВО, включая поставки американских комплексов Patriot для перехвата баллистических ракет.

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